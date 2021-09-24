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пятница, 24 сентября 2021 18:21

У помойки нашли пакет с деньгами

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У помойки нашли пакет с деньгами
Потерянные деньги вернули владельцу. Фото: Facebook Валентины Мамай

В Бердянске Запорожской области женщина нашли пакет с десятками тысяч гривен у мусорного бака.

Деньги были разделены канцелярскими резинками, рассказала волонтер Валентина Мамай в Facebook.

Она написала, что вернет их тому, кто назовет точную сумму.

Местные СМИ сообщили, что деньги обнаружила женщина, занимающаяся бродяжничеством. Она обратилась к волонтерам с просьбой помочь ей найти владельца.

Мамай позже сообщила, что деньги уже вернули владельцу. Точную сумму не называла.

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Издание "Пик" заявило, что женщины за возвращение пакета получили 100 грн.

5 марта 2021 в одном селе Верхнерогачицкой территориальной общины в Херсонской области почтальон потеряла сумку с почти 30 тыс. грн пенсионных выплат. Женщина точно не знала, потеряла ли маленькую сумку с деньгами или ее незаметно вытащили из большой сумки, где были газеты и письма.

Деньги нашел местный житель. Сначала решил оставить себе. А когда узнал, для кого они - вернул.

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