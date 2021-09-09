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четверг, 09 сентября 2021 10:35

У нас нет права на усталость от войны - самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

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От войны всегда устают. Неважно, два или восемь лет она продолжается. Но у нас нет права на эту усталость, оно не записано в Конституции Украины. Вместо этого есть право на независимость. Оно дает нам основание держаться, считает поэт Игорь КАЛИНЕЦ. Его в 1972-м за участие в диссидентском движении приговорили к шести годам лагерей строгого режима и трем годам ссылки. Срок отбыл на Северном Урале и в Забайкалье, работал токарем и кочегаром. Все это время писал стихи. После выхода на свободу вернулся во Львов, устроился в научную библиотеку им. Василия Стефаника. Редактировал самиздатовский журнал "Євшан-зілля". Был депутатом областного совета.

Издал более 20 поэтических сборников и книг для детей.

"Имел неосторожность сказать после вручения Шевченковской премии, что моя биография - частичка биографии Украины. Это было немного нескромно, но соответствовало моему пониманию. Если ты примкнул к биографии народа, то есть стал на его защиту, то, может, и имеешь право такое заявить", - продолжает Игорь Миронович в материале журнала "Країна" за 9 сентября.

 

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Подробности читайте в "Країні" №35 (588) от 9 сентября 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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