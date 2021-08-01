"У меня был глубокий пессимизм лет пять назад. А сейчас Украина "выруливает" - Леонид Кравчук и другие в знаковых цитатах уходящей недели

Лет пять назад у меня был глубокий пессимизм. Я чувствовал, что мы идем не туда, а возможности что-то изменить нет. А сейчас Украина выруливает на дорогу, которая при объединении общества может привести к правильным результатам. Нам нужно только совместно одолеть врага

рассуждает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Автор: Gettyimages Леонид Кравчук: "Я согласился на досрочные выборы президента в 1994 году только потому, что я по природе своей демократ. А так я хотел быть еще большим демократом. Потому что формальных предпосылок досрочных выборов не было. Но и не было органа, который мог бы это подтвердить - Конституционного суда "

Центр совместных действий в проекте "Укрдерждовгобуд" подытоживает процессы построения Украины за 30 лет независимости. С первым президентом Леонидом Кравчуком поговорили о построении государственных институтов в начале 1990-х.

Аэродром хотели и хотят "отжать". Мое подозрение, что это умышленно. Подстава, скажем так. Что-то сделали с самолетом. Есть прямые доказательства

считает сын погибшего на Прикарпатье летчика Игорь Табанюк младший.

28 августа около 13:40 самолет пилотируемый Игорем Табанюком упал на частный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Вместе с ним погибли трое туристов, находившихся на борту.

Схемы представляет угрозу для страны, а не 20 тысяч долларов взятки. Потому что дают возможность вымывать миллионы из бюджета годами. И годами же на них обогащаться

считает детектив Национального антикоррупционного бюро Надежда Полховская.

Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн через коррупционные схемы. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не дополучает из-за тех же схем, то будет еще один государственный бюджет. Если бы удалось побороть хотя бы часть схем, ВВП Украины в течение следующих 5 лет вырос бы на 200%. Украина не теряла бы 15% экономического роста ежегодно.

Крым для России уже стал чемоданом без ручки. "Крымская платформа" превратит его в неподъемный груз

заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Крымская платформа", саммит которой должен состояться 23 августа, изменила отношение международного сообщества к оккупации полуострова. Участие в саммите подтвердили 28 государств и международных организаций.

У меня две медали - "серебро" и "бронза". Если бы был еще один заплыв - было бы и "золото", но к сожалению его нет. Я очень доволен. Смог опередить немца Флориана Велбрука. Впервые за свою карьеру обошел его, с 2018 года мы уже соперники и ни разу не удавалось выиграть у него эту дистанцию. Но появился младший, ловкий и быстрый Финке

комментирует свое выступление на Олимпиаде в Токио пловец Михаил Романчук. Занял на дистанции 1500 метров вольным стилем второе место.

Автор: Gettyimages Михаил Романчук принес Украине две медали на Олимпиаде в Токио

Как выступают наши на соревнованиях, читайте в подборке эксклюзивных материалов на этой неделе: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Один человек задержан в связи с пожаром в Миласе. Наш долг - найти тех, кто сжигает наши леса и сжигал свои легкие. Мы не можем допустить, чтобы наши граждане пострадали. Высаживать саженцы на выжженных участках начнем с первым дождем

говорит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В стране продолжаются лесные пожары, из-за которых уже погибли три человека. С ожогами в больницу попали 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.

Сейчас на курорте отдыхает не менее 100 тыс. украинцев. И несмотря на стихийное бедствие, отказываться от путешествий в Турцию наши граждане не планируют.

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