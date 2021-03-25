У Азарова говорят, что он не получал подозрение в госизмене

Адвокат бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова заявил, что его клиент не получал подозрение в государственной измене.

"Никакого уведомления о подозрении ни моему клиенту, ни мне никто сегодня не вручал. Пока трудно давать комментарии по сути данного дела, но очевидно странными выглядят формулировки о том, что Николай Азаров через месяц после назначения его на должность премьер-министра Украины смог обеспечить согласование проекта Соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", – написал адвокат Евгений Пелихос на своей странице в Facebook.

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Напомним, что ГБР объявило о подозрении Азарову по статье "Государственная измена" за соглашение о пребывании российского Черноморского флота в Украине.

По данным ведомства, тогдашний президент России Дмитрий Медведев навязал условия документа украинскому премьеру, а его принятие и ратификация привели к оккупации Крыма.

Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против 27 бывших топ-чиновников, в числе которых Виктор Янукович и Николай Азаров.