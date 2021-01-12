У Антоненко в СИЗО начали выпадать зубы

Антоненко пожаловался на ухудшение здоровья. Фото: "Українська правда"

У сержанта Сил специальных операций и музыканта "Риффмастра" Андрея Антоненко в СИЗО начали выпадать зубы.

Он сам заявил об этом в комментарии "Суспільному".

"У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - сказл Антоненко.

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12 января прокурор добавил последние 11 из 26 томов по делу Шеремета. Адвокат обвиняемой Юлии Кузьменко ходатайствовал о недопуске 26-го тома. Он назвал данные в документах ложными. Суд отклонил ходатайство защиты.

На следующем судебном заседании 19 января суд перейдет к изучению представленных документов.

Бывший сотрудник белорусских спецслужб Игорь Макар обнародовал пленки с записями якобы из кабинета председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева о прямом приказе убить Павла Шеремета, отданный Президентом Республики Беларусь в 2012 году. Национальная полиция по этому поводу опубликовала заявление, из которого следует, что версия о исполнителях этого преступления Андрее Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь остается неизменной. Полиция якобы получила соответствующие пленки от Службы внешней разведки еще в декабре прошлого года и теперь расследует эту версию относительно заказчиков убийства.