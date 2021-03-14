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Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
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Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
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воскресенье, 14 марта 2021 16:32

Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
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Врачи мобильных бригад Закарпатской области проходят практические занятия по вакцинации от коронавирусной инфекции 9 марта в Ужгороде. Обучение состояли из теоретической и практической частей, продолжались 2 дня. Их прошли 20 медиков.
Фото: Немеш Янош / УНИАН
Дети раскрашивают портрет Тараса Шевченко во время акции, посвященной Дню рождению поэта в Харькове, 9 марта.
Представители Общего центра по контролю и координации (СЦКК) осматривают поселок Старомихайловка Марьинского района Донецкой области, 8 марта. Накануне российские наемники обстреляли его из боевых машин пехоты. Повредили несколько жилых домов и хозяйственных сооружений местных.
Солдаты Национальной гвардии охраняют участников марша за равенство прав женщин. Прошел в центре Киева в Международный женский день, 8 марта.
Протестующие держат дымовые шашки во время митинга возле здания, в котором проходит съезд судей Украины в Киеве, 9 марта.

События второй недели весны в фотографиях от Gazeta.ua.

УКРАИНА

1. Врачи мобильных бригад Закарпатской области проходят практические занятия по вакцинации от коронавирусной инфекции 9 марта в Ужгороде. Обучение состояли из теоретической и практической частей, продолжались 2 дня. Их прошли 20 медиков.

Автор: Немеш Янош / УНИАН
  Врачи мобильных бригад Закарпатской области проходят практические занятия по вакцинации от коронавирусной инфекции 9 марта в Ужгороде. Обучение состояли из теоретической и практической частей, продолжались 2 дня. Их прошли 20 медиков.
Врачи мобильных бригад Закарпатской области проходят практические занятия по вакцинации от коронавирусной инфекции 9 марта в Ужгороде. Обучение состояли из теоретической и практической частей, продолжались 2 дня. Их прошли 20 медиков.

2. Дети раскрашивают портрет Тараса Шевченко во время акции, посвященной Дню рождению поэта в Харькове, 9 марта.

Автор: Мариенко Андрей / УНИАН
  Дети раскрашивают портрет Тараса Шевченко во время акции, посвященной Дню рождению поэта в Харькове, 9 марта.
Дети раскрашивают портрет Тараса Шевченко во время акции, посвященной Дню рождению поэта в Харькове, 9 марта.

3. Представители Общего центра по контролю и координации (СЦКК) осматривают поселок Старомихайловка Марьинского района Донецкой области, 8 марта. Накануне российские наемники обстреляли его из боевых машин пехоты. Повредили несколько жилых домов и хозяйственных сооружений местных.

Автор: Валентин Спринчак / ТАСС через Getty Images
  Представители Общего центра по контролю и координации (СЦКК) осматривают поселок Старомихайловка Марьинского района Донецкой области, 8 марта. Накануне российские наемники обстреляли его из боевых машин пехоты. Повредили несколько жилых домов и хозяйственных сооружений местных.
Представители Общего центра по контролю и координации (СЦКК) осматривают поселок Старомихайловка Марьинского района Донецкой области, 8 марта. Накануне российские наемники обстреляли его из боевых машин пехоты. Повредили несколько жилых домов и хозяйственных сооружений местных.

4. Солдаты Национальной гвардии охраняют участников марша за равенство прав женщин. Прошел в центре Киева в Международный женский день, 8 марта.

Автор: STR/NurPhoto через Getty Images
  Солдаты Национальной гвардии охраняют участников марша за равенство прав женщин. Прошел в центре Киева в Международный женский день, 8 марта.
Солдаты Национальной гвардии охраняют участников марша за равенство прав женщин. Прошел в центре Киева в Международный женский день, 8 марта.

5. Протестующие держат дымовые шашки во время митинга возле здания, в котором проходит съезд судей Украины в Киеве, 9 марта.

Автор: Максим Марусенко/NurPhoto через Getty Images
  Протестующие держат дымовые шашки во время митинга возле здания, в котором проходит съезд судей Украины в Киеве, 9 марта.
Протестующие держат дымовые шашки во время митинга возле здания, в котором проходит съезд судей Украины в Киеве, 9 марта.

6. Музыканты исполняют гимн Украины на Площади Рынок во Львове 10 марта. В этот день отметили 156-ю годовщину публичного исполнения гимна Украины, который впервые был выполнен 10 марта 1865 года.

Автор: Николай Тиса/SOPA Images/LightRocket через Getty Images
  Музыканты исполняют гимн Украины на Площади Рынок во Львове 10 марта. В этот день отметили 156-ю годовщину публичного исполнения гимна Украины, который впервые был выполнен 10 марта 1865 года.
Музыканты исполняют гимн Украины на Площади Рынок во Львове 10 марта. В этот день отметили 156-ю годовщину публичного исполнения гимна Украины, который впервые был выполнен 10 марта 1865 года.

МИР

1. Рабочие сушат рыбу в районе села Муара-Ангке в Джакарте, Индонезия, 9 марта.

Автор: Вилли Курняван/REUTERS
  абочие сушат рыбу в районе села Муара-Ангке в Джакарте, Индонезия, 9 марта.
абочие сушат рыбу в районе села Муара-Ангке в Джакарте, Индонезия, 9 марта.

2. Люди помогают тяжелой технике расчищать заснеженную дорогу после сильного снегопада в Мусе, Турция, 11 марта.

Автор: Ибрагим Ялдиза / Агентство Анадолу через Getty Images
  Люди помогают тяжелой технике расчищать заснеженную дорогу после сильного снегопада в Мусе, Турция, 11 марта.
Люди помогают тяжелой технике расчищать заснеженную дорогу после сильного снегопада в Мусе, Турция, 11 марта.

3. Папа Римский Франциск приветствует людей, когда едет на праздничную мессу на стадион Франс Харири в городе Эрбиль, Ирак, 7 марта.

Впервые в истории Папа Римский прибыл в Ирак. Визит продолжался 4 суток. Франциск посетил Багдад, Наджаф, Эрбиль и города Каракош и Мосул, которые были разрушены бойцами ИГИЛа. Ватикан назвал визит Папы актом солидарности.

Автор: Крис Макграт/Getty Images
  Папа Римский Франциск приветствует людей, когда едет на праздничную мессу на стадион Франс Харири в городе Эрбиль, Ирак, 7 марта. Впервые в истории Папа Римский прибыл в Ирак. Визит продолжался 4 суток. Франциск посетил Багдад, Наджаф, Эрбиль и города Каракош и Мосул, которые были разрушены бойцами ИГИЛа. Ватикан назвал визит Папы актом солидарности.
Папа Римский Франциск приветствует людей, когда едет на праздничную мессу на стадион Франс Харири в городе Эрбиль, Ирак, 7 марта. Впервые в истории Папа Римский прибыл в Ирак. Визит продолжался 4 суток. Франциск посетил Багдад, Наджаф, Эрбиль и города Каракош и Мосул, которые были разрушены бойцами ИГИЛа. Ватикан назвал визит Папы актом солидарности.

4.Тюлень лежит на берегу реки Темзы в Хаммерсмит, Великобритания, 8 марта. Эти животные редко возвращаются на одно и то же место. В последние годы в Темзе растет ихняя популяция.

Автор: Крис Джексон/Getty Images
  Тюлень лежит на берегу реки Темзы в Хаммерсмит, Великобритания, 8 марта. Эти животные редко возвращаются на одно и то же место. В последние годы в Темзе растет ихняя популяция.
Тюлень лежит на берегу реки Темзы в Хаммерсмит, Великобритания, 8 марта. Эти животные редко возвращаются на одно и то же место. В последние годы в Темзе растет ихняя популяция.

5. Люди рассматривают реку Чикаго в штате Иллинойс, США, 13 марта. Накануне Дня Святого Патрика ее воду покрасили в зеленый цвет. Власть отказалась от массовых гуляний за пандемии коронавируса, однако городские чиновники одобрили окрашивание воды.

Автор: Скотт Олсон/Getty Images
  Люди рассматривают реку Чикаго в штате Иллинойс, США, 13 марта. Накануне Дня Святого Патрика ее воду покрасили в зеленый цвет. Власть отказалась от массовых гуляний за пандемии коронавируса, однако городские чиновники одобрили окрашивание воды.
Люди рассматривают реку Чикаго в штате Иллинойс, США, 13 марта. Накануне Дня Святого Патрика ее воду покрасили в зеленый цвет. Власть отказалась от массовых гуляний за пандемии коронавируса, однако городские чиновники одобрили окрашивание воды.

6. Туристы наслаждаются цветением вишни в Нанкине, провинция Цзянсу, Китай, 13 марта. Деревья зацвели на территории Нанкинского лесотехнического университета.

Автор: Fang Dongxu/VCG через Getty Images
  Туристы наслаждаются цветением вишни в Нанкине, провинция Цзянсу, Китай, 13 марта. Деревья зацвели на территории Нанкинского лесотехнического университета.
Туристы наслаждаются цветением вишни в Нанкине, провинция Цзянсу, Китай, 13 марта. Деревья зацвели на территории Нанкинского лесотехнического университета.

7. Жители японского Токио зажигают бумажные фонарики в память о землетрясении, цунами и аварии на атомной станции Фукусима, которая произошла 11 марта 2011 года. В результате катастрофы погибло несколько тысяч человек.

Автор: Иссэй Като/РЕЙТЕРС
  Жители японского Токио зажигают бумажные фонарики в память о землетрясении, цунами и аварии на атомной станции Фукусима, которая произошла 11 марта 2011 года. В результате катастрофы погибло несколько тысяч человек.
Жители японского Токио зажигают бумажные фонарики в память о землетрясении, цунами и аварии на атомной станции Фукусима, которая произошла 11 марта 2011 года. В результате катастрофы погибло несколько тысяч человек.
Автор: GAZETA.UA
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Дата
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