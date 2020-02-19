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среда, 19 февраля 2020 17:08

"Ты предатель!" - женщина в больнице набросилась на Зеленского

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&quot;Ты предатель!&quot; - женщина в больнице набросилась на Зеленского
Владимир Зеленский осматривал больницу в Борисполе, когда на него накричала неизвестная женщина. Фото: facebook.com/president.gov.ua

На Президента Украины Владимира Зеленского накричала неизвестная женщина, обвинив его в измене. Индцидент произошел во время осмотра строительства Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения.

Видео обнародовали на Facebook-странице BBC News Ukrainian.

"Зеленский, ты предатель. Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ!" - восклицала неизвестна.

По словам женщины, она является жительницей оккупированного Донецка.

"Вам рассказать, что там на шахтах делается?!" - спросила она.

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Женщина не попала в кадр, был слышен лишь ее голос. Крупным планом сняли реакцию Зеленского - он продолжил идти и даже не изменился в лице.

На видео также слышно, как голос женщины быстро удаляется, а ее слова стали неразборчивыми. Не исключено, что ее оттеснила охрана.

18 февраля в 5 утра боевики российской армии в Донбассе атаковали украинские опорные пункты в районе города Золотое Луганской области. В результате вражеского нападения один украинский военный погиб, четверо получили ранения.

Владимир Зеленский назвал атаку боевиков "провокацией".

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