Туристов предупредили о значительной опасности в Карпатах

 
Ексклюзивы
1/5
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 252
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
"Зеленский хочет переложить провал борьбы с олигархами на Запад" – экономист
Просмотров: 504
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Просмотров: 4482
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3 Просмотров: 1080
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2583
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3456
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 891
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1746
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3033
Фото
Все фото
6
5
16
7
5
Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и &quot;Дію&quot;
Не только МОН: хакеры атаковали ряд правительственных сайтов и "Дію"
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
Из Буковины в Африку отправили трех львов и тигрицу
&quot;Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает&quot; - как живет село возле самой большой свалки в Украине
"Мы го*но нюхаем, а дядя деньги получает" - как живет село возле самой большой свалки в Украине
Украинские военные уничтожили &quot;технику&quot; врага у админграницы с оккупированным Крымом
Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом
Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник &quot;Січ-2-30&quot;
Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник "Січ-2-30"
Видео
Все видео
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
В городах Украины за день "заминировали" более полутысячи объектов
В городах Украины за день "заминировали" более полутысячи объектов
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 792
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 630
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 369
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4986
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 января 2022
Просмотров: 396
Точка опори
Трапляються родини, яких смерть обходить до пори до часу. Вони ніби тримаються на комусь одному, немов на точці опори. І варто їй упасти, як похорони ...
пятница, 14 января 2022 11:42

Туристов предупредили о значительной опасности в Карпатах

  Комментировать
Туристов предупредили о значительной опасности в Карпатах
Сход лавин возможен при низких дополнительных нагрузках. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах определили значительную снеголавинную опасность.

Зондирование снежного профиля провели на горе Поп Иван на высоте 1910 м, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"Очередная вахта 13 января провела зондирование снежного профиля и тест компрессией на степень лавинной опасности на северо-восточном склоне горы, крутизной склона 26 градусов. Согласно полученным данным определена третья степень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Сход лавин возможен при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обледенел даже термометр: в Украине зафиксировали -28°С

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В большинстве областей 14 января пройдут осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. На востоке, юго-востоке и в Крыму преимущественно будет снежить. Днем в пятницу температура повысится до +4°С.

В Киеве на Василия - сильный штормовой ветер, мокрый снег с переходом в дождь и потепление днем до оттепели.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Туристов предупредили о значительной опасности в Карпатах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Нашли ценную скульптуру на месте дома Нерона

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 6 Просмотров: 31249
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Демонстрировали обнаженные ягодицы и раскрепощенно извивались - что показывали в этот "нюдсочетверг"
11
 Просмотров: 12924
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
Писала, что отдыхает в Египте: пропавшую женщину нашли на чердаке с пакетом на голове
6
 Просмотров: 9810
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
4
 Просмотров: 8730
Русский язык, ни слова об Ермаке, &quot;мочить&quot; оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале &quot;слуги&quot;
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги" 6 Просмотров: 6184
Общество
Только у вакцинированных: ученые назвали нетипичный Covid-симптом
Только у вакцинированных: ученые назвали нетипичный Covid-симптом Просмотров: 234
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн
Украинцам могут блокировать карты банка за пополнение свыше 5 тыс. грн Просмотров: 567
Эксперт назвал причину мутации Covid-19 и рассказал о "угрожающем миксе" болезней
Эксперт назвал причину мутации Covid-19 и рассказал о "угрожающем миксе" болезней Просмотров: 117
Военный из Львовской области семь лет не выходит на связь
Военный из Львовской области семь лет не выходит на связь Просмотров: 783
Масштабная хакерская атака: большинство сайтов восстановили
Масштабная хакерская атака: большинство сайтов восстановили Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
6
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
4
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
3
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
3
"Ко мне применяли пытки" - Саакашвили на суде сделал заявление
Голосов: 58168
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть