Туристов предупредили о значительной опасности в Карпатах

В Карпатах определили значительную снеголавинную опасность.

Зондирование снежного профиля провели на горе Поп Иван на высоте 1910 м, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"Очередная вахта 13 января провела зондирование снежного профиля и тест компрессией на степень лавинной опасности на северо-восточном склоне горы, крутизной склона 26 градусов. Согласно полученным данным определена третья степень лавинной опасности", - говорится в сообщении.

Сход лавин возможен при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах.

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Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В большинстве областей 14 января пройдут осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. На востоке, юго-востоке и в Крыму преимущественно будет снежить. Днем в пятницу температура повысится до +4°С.

В Киеве на Василия - сильный штормовой ветер, мокрый снег с переходом в дождь и потепление днем до оттепели.