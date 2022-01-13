В Украину идет потепление с мокрым снегом и оттепелью

После самой холодной ночи на Маланки в Украину с потеплением и мокрым снегом стремительно ворвется сильный ветер.

На Василия ожидаются штормовые порывы до 15-27 м/с, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. На высокогорье Карпат может быть и больше.

"Завтра Украину будут пересекать атмосферные фронты. Идут одновременно к нам потепление до оттепели и осадки. Ветер будет нивелировать потепление, поэтому завтра, выбираясь щедровать коллегам, шефу или соседям обязательно теплее одевайтесь. Обувь подберите, чтобы ноги не промокали, плотный шарфик и шапку. Внимательно выбирайте место для парковки авто, чтобы не упала на него ветка или дерево, держитесь подальше от билбордов и старых или открытых балконов", - написала она.

Автор: facebook.com/tala.didenko Завтра Украину будут пересекать атмосферные фронты

В большинстве областей 14 января пройдут осадки в виде мокрого снега с переходом в дождь. На востоке, юго-востоке и в Крыму преимущественно будет снежить. Днем в пятницу температура повысится до +4°С. Ближайшей ночью еще поморозит восточную часть страны, -8...14°С, в центральных областях ночью ожидается -3...8°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko В Киеве на Василия - сильный штормовой ветер

В Киеве на Василия - сильный штормовой ветер, мокрый снег с переходом в дождь и потепление днем до оттепели.

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В четверг, 13 января, в Украине объявили штормовое предупреждение. Шквальный ветер будет атаковать западные регионы. Рекомендации, которых стоит придерживаться во время сильного ветра, по ссылке.