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вторник, 04 мая 2021 12:18

Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском

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Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском
В Анталии закрыли отель за нарушение карантинных норм Фото: pexels.com

В Турции в 5-звездочном отеле Bosphorus Sorgun на Пасху устроили гуляния с нарушением противоэпидемических мероприятий. Поэтому его закрыли.

Видео с праздника в сети обнародовал аниматор-украинец, который отдыхал тогда в отеле. Запись вызвала скандал. Губернатор Анталии Эрсин Языджи в эфире CNN Türk заявил, что Bosphorus Sorgun закрыли.

В учреждения отозвали туристический сертификат. Около 500 клиентов расселили в другие отели.

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"В отеле всего отдыхают украинцы и россияне. Они праздновали Пасху. Но вечеринка - это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле", - объяснила изданию "Страна" украинка, которая работает в Турции.

В связи с высокой заболеваемостью Covid-19 власти Турции решили ввести полный локдаун.

"Полный локдаун будет действовать с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая", - сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Но локдаун в Турции не коснется туристов из других стран.

Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил об этом во время встречи с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко

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