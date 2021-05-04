Турецкий отель закрыли после пасхальных праздников с участием украинском

В Анталии закрыли отель за нарушение карантинных норм Фото: pexels.com

В Турции в 5-звездочном отеле Bosphorus Sorgun на Пасху устроили гуляния с нарушением противоэпидемических мероприятий. Поэтому его закрыли.

Видео с праздника в сети обнародовал аниматор-украинец, который отдыхал тогда в отеле. Запись вызвала скандал. Губернатор Анталии Эрсин Языджи в эфире CNN Türk заявил, что Bosphorus Sorgun закрыли.

В учреждения отозвали туристический сертификат. Около 500 клиентов расселили в другие отели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турцию без ПЦР-теста: назвали новые условия для въезда украинцев

"В отеле всего отдыхают украинцы и россияне. Они праздновали Пасху. Но вечеринка - это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок. Это снял аниматор, он сам из Украины, но работает в другом отеле", - объяснила изданию "Страна" украинка, которая работает в Турции.

В связи с высокой заболеваемостью Covid-19 власти Турции решили ввести полный локдаун. "Полный локдаун будет действовать с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая", - сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Но локдаун в Турции не коснется туристов из других стран. Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил об этом во время встречи с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко