Турция обещает, что локдаун не будет касаться туристов из Украины

В Турции будет жесткий карантин до 17 мая. Фото: pexels.com

Локдаун в Турции не коснется туристов из других стран.

Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил об этом во время встречи с министром культуры и информационной политики Украины Александром Ткаченко, сообщает Укринформ.

"Ограничения не касаются туристов, посещающих Турцию. Они могут гулять по улицам со своими паспортами, если хотят. Ограничения, которые были введены, направленны на уменьшение количества случаев инфицирования в нашей стране. Комендантский час не касается туристов, прибывших в страну из-за границы", - сказал министр.

Сообщил, что в Турции действует сертификация безопасного туризма. Она предусматривает выполнение требований отелями, ресторанами, музеями и другими туристическими местами.

Локдаун в Турции будет действовать с 29 апреля по 17 мая.

Все субъекты хозяйствования прекращают свою деятельность. Во всех школах прекратили занятия, отложили все экзамены.

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Междугородние поездки будут возможны только при наличии разрешения.

Летом текущего года Евросоюз планирует принимать туристов, привитых от Covid-19 вакцинами нового типа. Препараты должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.