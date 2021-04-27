Турция введет полный локдаун

Турция в локдауне с 29 апреля. Фото: ua.news

В связи с высокой заболеваемостью Covid-19 власти Турции решили ввести полный локдаун.

"Полный локдаун будет действовать с 19:00 29 апреля по 5:00 17 мая", - сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ограничения предусматривают прекращение работы предприятий, кроме тех, перечень которых будет утвержден отдельно. Заведения общественного питания будут работать исключительно в режиме доставки.

На все поездки по стране нужно будет иметь разрешение, междугородний общественный транспорт будет работать заполненным на 50%. Очное образование будет приостановлено во всех учебных заведениях, закрываются детсады и ясли.

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В Турции с 14 апреля действуют усиленные карантинные ограничения. За минувшие сутки в стране было выявлено более 37,3 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. 353 больных умерли, более 48000 выздоровели.