Труханов придумал, как бороться с нарушителями карантина

Геннадий Труханов приказал заведениям-нарушителям отключать электричество и воду. Фото: facebook.com/gennadiytruhanov

В Одессе, несмотря на красный уровень эпидемической опасности, продолжают работать заведения общественного питания. За это им могут отключать электроснабжение и воду.

О радикальных методах борьбы с нарушителями заявил городской голова Геннадий Труханов во время брифинга по итогам выездного заседания Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации.

"Городская власть делает все, чтобы в Одессе придерживались карантина. А если есть развлекательные заведения, которые не понимают, то нужно отключить им электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Может тогда кто-то поймет всю серьезность", - заявил Труханов.

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Также мэр не доволен тем, что полиция вместо того, чтобы ловить преступников, вынуждена проверять заведения. Но ни власть, ни правоохранители не смогут добиться результатов, пока люди сами не начнут соблюдать карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом до 25-30 тыс. в сутки в течение 10 дней. Рост заболеваемости он в частности объяснил влиянием британского штамма. Добавил, что в западных областях ситуация с пандемией улучшается.