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суббота, 17 апреля 2021 08:25

Три знака, которым нужно спланировать свое будущее

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Три знака, которым нужно спланировать свое будущее
Не переедайте. Откажитесь от пирожных и мороженого. Быстро будут набираться лишние килограммы. Пейте чистую воду. Фото: pixabay.com

17 апреля не допускайте длительного контакта рук с холодной водой. Держите ноги в тепле. Не провоцируйте воспалительных процессов в суставах и связках. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Ведите себя осторожно с колючими и режущими предметами, - говорит астрологиня. - Существует риск получить мелкие бытовые травмы. Есть опасность защемления нервных окончаний. Ухудшится состояние больных радикулитом. Обратитесь к услугам мануального терапевта. Защищайте лицо от воздействия прямых солнечных лучей. Склонна к пигментации кожа может отреагировать на солнце. Предупреждайте появление темных пятен. Тельцам, Весам и Козерогам этого дня стоит планировать свое будущее. Вы лучше других знаки будете чувствовать, что и кого ждет и как улучшить свою жизнь уже сегодня".

Овен

Будет беспокоить насморк. Отнеситесь серьезно к этому. Он может носить аллергический характер. Посоветуйтесь с врачом.

Телец

Не переедайте. Откажитесь от пирожных и мороженого. Быстро будут набираться лишние килограммы. Пейте чистую воду.

Близнецы

Повышается ломкость волос и ногтей. Займитесь их укреплением. Не следует посещать парикмахерскую. После стрижки волосы будут плохо расти.

Рак

Любая мелочь может вывести вас из равновесия. Принимайте утром контрастный душ. Не пейте тонизирующих напитков. Оставайтесь трезвыми.

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Лев

Хорошо обрабатывайте поверхность раны или послеоперационного шва. Избегайте нагноению. Чистку кожи лица доверьте косметологу.

Дева

Пользуйтесь пастой для укрепления эмали зубов. Усильте уход за полостью рта. В случае необходимости посетите стоматолога.

Весы

Предупреждайте развитие застойных явлений в организме. Не стоит проводить выходные перед экраном телевизора. Больше гуляйте пешком.

Скорпион

Не экспериментируйте с новыми косметическими средствами. Они могут вызвать аллергическую реакцию. Не следует красить волосы.

Стрелец

Хорошее время для проведения оздоровительных процедур. Займитесь закаливанием организма.

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Козерог

Напомнит о себе больная печень. Начните очередной курс лечения. Откажитесь от жареных и острых блюд. Не следует злоупотреблять алкоголем.

Водолей

Будут беспокоить боли в суставах. Ухудшается подвижность конечностей. Дозируйте нагрузки во время тренировок. Берегите колени от травм.

Рыбы

Хорошо защищайте голову от сквозняка. Не провоцируйте опасных воспалительных заболеваний мозга. Вечером может разболеться голова.

Астрологиня рассказала, чем порадуют лучшие выходные весны.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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