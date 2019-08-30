Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным

- Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана. Для меня очень важно быть в Вашингтоне в то время, когда ураган "Дориан" доберется до Флориды, - сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме 29 августа. Фото: Цензор.нет

Президент Америки Дональд Трамп отменил свой визит в Варшаву, где должен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Планировалось, что глава США примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Пообщается с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Украины Владимиром Зеленским. Однако Трамп не поедет в Польшу из-за урагана, который надвигается на Флориду. Вместо него в Варшаву полетит вице-президент Майк Пенс.

Украинская власть до сих пор руководствуется российской повесткой дня в вопросе оккупированных территорий. Мы не можем предложить свою стратегию их возвращения международным партнерам. Поэтому Трамп незаинтересован во встрече с Зеленским.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал эксперт по международной политике Алексей Куропьятник.

Действительно главной причиной отмены визита в Польшу является ураган?

- Мощный ураган действительно надвигается на Флориду. Во времена каденции Администрации Буша в США произошел мощный ураган "Катрина" Тогда власть не очень хорошо справилась с катастрофой и это отразилось на рейтинге президента. В 2020-м в Соединенных Штатах будут выбирать нового лидера страны. Трамп хочет остаться на второй срок. Поэтому ураган и отсутствие реакции на катастрофу могут сыграть для него отрицательную роль. В то же время отказ от поездки в Варшаву, осознание преимущества внутренне-американских проблем сыграет на пользу Дональду Трампу. Но это не единственная причина, почему американский президента не поехал в Польшу.

Почему еще он мог отменить свой визит?

- Это связано с самой концепцией Второй мировой войны и тем мировым порядком, который установился после. Западную Европу в большинстве своем освобождала именно американская армия. После этого установился повестка дня, когда США полностью контролируют западные страны в плане безопасности. Сейчас эта ситуация сохранилась. В НАТО входят почти 30 стран. Но 80 процентов военной мощи Североатлантического альянса составляет именно американская армия. США взяли на себя ответственность за безопасность своих европейских союзников после Второй мировой в обмен на то, что Европа будет уважать их доминирующую роль. Она не включала в себя экономическое лидерство и конкуренцию. Речь шла именно о физической безопасности.

Сейчас Америка упрекает союзников, что они мало тратят на оборону. Не выделяют 3 процента ВВП на свои вооруженные силы, пользуясь зонтиком безопасности США. Кроме этого, Европейский Союз еще и хочет создать свои внутренние вооруженные силы. Это сильно ослабит позиции НАТО в регионе. И фактически разрушит систему, которая образовалась после 1945-го, когда США отвечали за безопасность Европы.

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В Варшаве европейские лидеры хотят подчеркнуть, что стремятся самостоятельно отвечать за свою судьбу. Восстановить конкуренцию в сфере безопасности. Трампу нечего делать на этих мероприятиях. Поэтому он воспользовался возможностью не ехать и тем самым еще раз подчеркнуть несогласие с европейской позицией.

В Варшаве Дональд Трамп должен был встретиться с Владимиром Зеленским. Насколько эта встреча важна для Украины?

- Европейский Союз может гарантировать нам экономическое благосостояние. А США - физическое выживание и безопасность. На встречах американских на украинских политиков речь идет, обычно, именно о военной помощи, решении вопросов оккупированных территорий. Администрация Трампа ждет от Украины своего видения войны. На сегодня Киев работает в российской парадигме решения вопроса Крыма и Донбасса. Минские договоренности - это не украинский подход. Он навязанный Кремлем. Мы не можем генерировать собственное видение, стратегию возвращения оккупированных земель, которое бы устраивало украинскую нацию. Новый президент так же мыслит в формате, который задает Россия. Поэтому Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным.

Это означает, что в ближайшее время президенты Украины и Америки не встретятся?

- Скорее, да. Для США достаточно иметь в Украине специального представителя Курта Волкера. Ведь пока нету, что обсуждать. Предоставлять аванс, усиливать популярность Зеленского в Украине Трамп незаинтересован. Не стоит тратить деньги американских налогоплательщиков для этого.

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Наш президент встретится с вице-президентом США Майком Пенсом? О чем будут говорить?

- Если и встретятся, это будет ненадолго. Такие встречи практикуются для того, чтобы подбодрить, лично познакомиться, в чем-то убедить. Они не имеют особых политических последствий. Хотя лидеры слабых стран пытаются использовать такие встречи для собственного пиара.

Если бы Зеленский выдвинул модель реформирования Украины и привлечения американских инвестиций, с ним было бы о чем говорить. В сфере безопасности тоже нет никаких идей. Сейчас новый президент и его команда не имеют никаких наработок. Поэтому Майк Пенс пожмет Зеленскому руку, похлопает по плечу и все. Иногда это важно - поддерживает, подбадривает лидеров слабых стран. Но реальных последствий ожидать от этой встречи не стоит.

27 августа на 2 дня в Украину приехал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Встретился с президентом Владимиром Зеленским и секретарем СНБО Александром Данилюкам. Также сообщил, что лидеры США и Украины должны встретиться в Варшаве 1 сентября.