Назвали дату встречи Зеленского и Трампа

Это будет первая встреча Зеленского и Трампа. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп встретятся в Варшаве 1 сентября.

Об этом сообщил советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на брифинге в Киеве.

Он отметил, что встреча президентов состоится в рамках церемонии по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

"Я выразил наши ожидания относительно встречи двух президентов в Варшаве, и в ближайшие дни будем работать над ее организацией", - сказал Болтон.

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По информации заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, на встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Варшаве планируется подписание документов.