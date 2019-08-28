Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа

По приезду в Киев советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон почтил украинских военных, погибших на Донбассе. - Для меня большая честь отдать дань памяти той жертве, которую украинцы принесли. США уважают дух единения, который украинцы проявили в борьбе и погибли, отстаивая независимость Украины. Народ Соединенных Штатов боролся за свою независимость и суверенитет, поэтому мы понимаем, что означает эта борьба, - сказал он. Фото: UATV

В Украину приехал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он прибыл в Киев 27 июня на два дня. Хочет помешать продаже украинского завода по производству авиадвигателей "Мотор Сич" двум китайским компаниям, писало американское издание "Wall Street Journal".

Болтон встретился с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком. Продолжили дискуссию по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности, написал Данилюк в Фейсбуке.

Во время встречи советник Трампа акцентировал на том, что украинскую экономику следует защитить от Китая.

Американская внешняя политика стала шизофренической после прихода Дональда Трампа к власти. Его приверженность к России настораживает. Визитом Джона Болтона Вашингтон хочет компенсировать пророссийские заявления американского президента.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

Какие цели в Болтона в Украине? Приехал только из-за "Мотор Сич"?

- Сейчас точно известно только о стремлении помешать продаже завода "Мотор Сич" КНР. Но эта причина слишком мизерная для того, чтобы в Украину приезжал американский чиновник такого высокого уровня. Вряд ли будут говорить только о заводе. Вчера Болтон провел переговоры с секретарем СНБО Александр Данилюк. Сегодня еще будет говорить с президентом Зеленским.

Визит Болтона в Украину - это компенсация за те заявления, которые себе позволяет Трамп. Хотят создать впечатление, что нормализация отношений США и РФ не будет происходить за счет Украины. Также компенсируют то, что вряд ли Зеленский и Трамп смогут скоро встретиться лично вдвоем. Есть приглашение в Вашингтон, но нет согласованной даты. Переговоры с Джоном Болтоном - хорошая альтернатива. Он - человек, который может предметно говорить о важных для Украины вещах. Например, евроатлантическая интеграция, реформы в секторе безопасности. Для Трампа же эти темы очень далеки.

О чем Болтон может говорить с Владимиром Зеленским?

- Расширенные сегодняшние переговоры с президентом будут происходить и при участии секретаря СНБО. Зеленский будет рассказывать про внутренние запланированные реформы, которые должны оживить рост экономики и создать возможность для американского бизнеса инвестировать в Украину. Также могут обсуждать противодействие российской агрессии, возможно предоставления пакета летальной помощи и финансовой поддержки со стороны Америки. Однако основной упор Зеленский будет делать на своих планах по реформированию Украины. Будет рассказывать как хочет превращать наше государство в более интересного партнера для США в сфере экономики.

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Почему американцам важен вопрос о заводе "Мотор Сич"?

- Несмотря на все успехи экономики и промышленность Китая, у них большие проблемы с двигателями. Для самолетов, которые производят самостоятельно, двигатели до сих пор покупают у Российской Федерации. Такая же ситуация с вертолетами. Китайцы смогли наладить их постройку. Есть ударные, палубные, транспортные вертолеты, к которым все равно нужно покупать двигатели за рубежом.

Приобретение "Мотор Сич" значительно упростило бы эту ситуацию. Они хотят взять наши технологии, которые существуют еще со времен СССР, развить их и модернизировать до нужного уровня. Наша база в этой сфере довольно мощная. Можно даже сказать, что она лучшая в мире, поэтому китайцы очень в ней заинтересованы.

В то же время сейчас отношения США и КНР становятся все хуже. Поэтому американцы понимают, что в случае масштабного конфликта эти вертолеты с украинскими двигателями будут направлены против США и их союзников. Именно поэтому Вашингтон хочет сделать все возможное, чтобы "Мотор Сич" не продали Китаю. Украинские технологии, которые мы унаследовали от Союза, и раньше помогали Пекину. Америка не хочет, чтобы это повторилось.

Что будет, если мы таки продадим завод? Сильно повлияет на наши отношения с США?

- Это может существенно ухудшить наши отношения. Американцы будут воспринимать это не просто как недружественный акт, а как действия, идущие в конфликт с интересами США. В 2002 году был кольчужный скандал (бывший майор госохраны Николай Мельниченко рассказал, что президент Кучма и руководитель Укрспецэкспорта Малев якобы обсуждали продажу в Ирак четырех станций радиотехнической разведки "Кольчуга" в обход международных санкций. - Gazeta.ua). "Кольчуга" крутая тем, что это была пассивная станция радиотехнической разведки. Она собирает информацию о летчике, но он об этом даже не знает. Был большой резонанс. Хотя этот скандал оказался вымышленным.

Сейчас фактически такая же ситуация произойдет на самом деле. В Конгрессе поэтому явно уменьшится количество сторонников Украины.

Как должны выйти из этой ситуации? Не стоит продавать "Мотор Сич"?

- Находимся в сложной ситуации. С одной стороны существуют интересы Америки - страны, чья помощь нам очень нужная. С другой - целое крупное предприятие, где работают люди. Продажа завода Китаю дала бы толчок для его развития, создала дополнительные рабочие места. Американцам или европейцам наши двигатели не нужны. У них есть свои производители. Единственное, что можем делать - обслуживать парк вертолетов, что есть уже в мире, менять какие-то детали. Но это не может быть долгосрочной перспективой.

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Болтон заявил, что Штаты готовы присоединиться к Нормандскому формату. Что означает, что американские чиновники уже не впервые об этом заявляют? Может это все-таки состояться? При каких условиях?

- Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер тоже неоднократно об этом говорил. Но только при условии, что будут большие шансы для достижения мира. То есть если россияне согласятся включать заднюю и идти на уступки. Все прекрасно знают, что в обозримой перспективе этого не произойдет, поэтому вряд ли американцы станут частью Нормандского формата. У них есть пути взаимодействия с РФ, где они не ограничены европейцами или украинцами. Есть канал Волкер-Сурков. Если же вдруг возникнет что-то серьезное, Трамп может напрямую позвонить Путину или госсекретарь Помпео - руководителю российского МИД Лаврову. Поэтому США не нужны Нормандские переговоры. Вопрос не в форматах. А в том, что россияне не хотят прекращения войны.

Как сейчас можно оценить наши отношения с США?

- Американская внешняя политика стала шизофренической после прихода Трампа к власти. Его риторика о возвращении РФ в "Большую семерку" настораживает. Но на практике США пока не позволяют себе таких шагов. Трамп не может единолично снять санкции и побрататься с РФ. Есть ограничения Конгресса. С другой стороны мы должны готовить к тому, что Россию понемногу будут возвращать в состав различных международных переговорных площадок. Инициатором этого скорее всего будет Европа, а не США. Они хотят без проблем поддерживать экономические отношения с Москвой.

Киев должен менять свои подходы к внешней политике.Не стоит считать наличие санкций индикатором успеха. Нужно наращивать наши дипломатические ресурсы. После слов Трампа о возможном возвращении РФ в G7, Зеленский позвонил лидерам Канады, Великобритании. Но почему не позвонил самому президенту Америки? Стоило сказать ему, что Украина будет отстаивать свою позицию по этому вопросу, несмотря ни на что. Надо готовиться к тому, что защищать себя можем только собственными силами. Именно поэтому нужно активно проводить экономические реформы. Только так станем равноценным партнером для других стран. Развивать потенциал взаимодействия между Украиной и Западом можем только мы с нашей стороны.

24-26 августа во французском Биаррице состоялся саммит лидеров стран "Большой семерки". Среди прочего, там обсудили возможность возвращения России. Дональд Трамп и до начала встречи не раз давал понять, что не против этого. Но другие члены G7 принять Россию назад пока не готовы.