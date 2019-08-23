Трамп, Макрон и Елизавета II поздравили Украину с Днем Независимости

Лидеры стран приветствуют Украину с независимостью. Фото: dmsu.gov.ua

Лидеры государств мира поздравляют Украину с 28-й годовщиной Независимости.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем поздравлении заявил, что поддержка со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ является неизменной, сообщает Офис президента.

"В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области верховенства права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути перемен", - отметил он.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои поздравления по случаю Вашего национального праздника – вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народу Украины в грядущие годы", - написала королева Великобритании Елизаветы ІІ.

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Президент Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на Донбасе.

"Я приветствую Вашу инициативность и решительность, направленные на скорейшее достижение конкретного прогресса в интересах населения, которое страдает в результате конфликта. Со своей стороны хотел бы заверить Вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках Нормандского формата и в переговорах с Россией", - отметил президент Франции.

"Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем скорее в Украину вернется мир", - добавил он.

США и Великобритания поздравили Украину с Днем Независимости. Дипломаты и волонтеры США поздравили стихотворением поэтессы Лины Костенко "Вечернее солнце".