Трагедии в Одессе: Гройсман поручил провести проверки

Владимир Гройсман: "Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей". Фото: Лига.нет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленные проверки мест отдыха людей из-за пожара, который произошел в одесской гостинице "Токио Стар". Она унесла жизни 8 человек.

"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - подчеркнул премьер.

Он также выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил спасателей за слаженные действия и быстрое тушение пожара.

По его мнению, виноваты в гибели людей должны понести суровое наказание.

Среди пострадавших в гостинице двое иностранцев и ребенок. Гражданин Сьерра-Леоне и Литвы.

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Ночью 17 августа во гостинице "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 8 человек. Еще десять - госпитализированы.