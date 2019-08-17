Трагедии в Одессе: Гройсман поручил провести проверки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести немедленные проверки мест отдыха людей из-за пожара, который произошел в одесской гостинице "Токио Стар". Она унесла жизни 8 человек.
"Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев. Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - подчеркнул премьер.
Он также выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил спасателей за слаженные действия и быстрое тушение пожара.
По его мнению, виноваты в гибели людей должны понести суровое наказание.
Среди пострадавших в гостинице двое иностранцев и ребенок. Гражданин Сьерра-Леоне и Литвы.
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Ночью 17 августа во гостинице "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 8 человек. Еще десять - госпитализированы.
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