Томос в каждый дом и храм: как получить копию документа

Копии документа продают по их себестоимости. Фото из открытых источников

Сегодня сделали уже несколько тысяч копий Томоса. Некоторые можно приобрести в религиозных магазинах. Об этом говорит клирик трапезного храма София Киевская, священник Православной церкви Украины Иван Сидор, передает УНН.

"Через несколько недель, где-то месяц прошел, как был предоставлен Томос Православной церкви Украины, были сделаны точные копии. Это и копия оригинального текста, а также копия, которая переведена на украинский язык, чтобы люди могли не только смотреть, но и читая могли понимать, что там написано. О точном количестве говорить трудно. Речь идет о нескольких тысячах копий, я думаю, около пяти тысяч", - рассказал отец Сидор.

Он объяснил, что копии намного меньше оригинала Томосу. Сделано это для удобства чтения и хранения. Ведь основная цель копий, чтобы в каждом украинском храме был Томос.

"Священники, которые желают получить эту копию Томоса, приезжают в свое епархиальное управление Там пишут прошение на то, что хотят получить такую ​​копию. Им эту копию выдают", - добавляет священник.

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По его словам, копии документа уже можно приобрести в религиозных киосках.

"Я знаю, в некоторых церковных лавках они уже были в продаже... И основная цель - это, чтобы Томос был в каждом доме и храме. Например, на территории Михайловского Златоверхого монастыря есть церковная лавка, и я видел, что их продавали", - сказал отец Сидор.

Он подчеркнул, что продают копии по себестоимости: "это не зарабатывание денег, ведь Томос - это важный документ, который мы ждали очень долго".

Треть украинцев не одобряют предоставление Томоса Украинской православной церкви. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.