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Томос Украине: РПЦ угрожает Иерусалимскому патриархату

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Томос Украине: РПЦ угрожает Иерусалимскому патриархату
РПЦ выдвинула ультиматум Иерусалимскому патриархату Фото: today.ua

Русская православная церковь грозит разрывом Иерусалимскому патриархату, если тот поддержит Константинопольский в решении о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Об этом заявил секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.

"Если Иерусалимский патриархат примет сторону Константинопольского патриархата и, как следствие, позволит "филаретовцам" служить на Гробе Господнем и в других своих храмах в Святой земле, то тогда нам придется остановить служение с ними", – отметил игумен Никон.

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По его словам, это будет продолжение скандала.

"Скорее всего, я так предполагаю, что придется и с Иерусалимским патриархатом тогда прекращать общение, потому что в таком случае они станут на сторону раскольников".

Русская православная церковь собирается действовать в ответ на решение Константинопольского патриархата в Украине. Среди возможных провокаций со стороны агентов России — избиение верующих и священников, рассказал политолог Виктор Таран.

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