"Тогда их мог спасти хлеб, теперь нас спасет память": активисты пришли к консульствам России по всей Украине

Акция памяти жертв Голодомора возле консульства РФ, Харьков. Фото: hromadske

Десятки активистов во Львове, Киеве, Одессе и Харькове вышли к консульствам России, потому что считают Москву виновной в смерти миллионов украинцев во время Голодомора 1932−1933 годов.

У генерального консульства России в Харькове собрались представители Объединения добровольцев, активисты Всемирного Движения Патриотов Украины, члены Фрайкора и ветераны боевых действий на Донбассе, сообщает Громадське.

"Это прямая связь между прошлым и настоящим. От России всегда исходили военные действия - это исторический факт: Финляндия, Чехословакия, Сирия. Если будем помнить, не будет повторяться то же самое", - рассказал ветеран войны на Донбассе Александр Онищук.

Активисты расклеили листовки возле консульства с надписью: Тогда их мог спасти хлеб, теперь нас спасет память.

Протестующие во Львове также расклеили листовки на заборе консульства с надписью: Голодомор. Помним. Отомстим.

Аналогичные акции прошли в Киеве и Одессе.

"Согласно различным исследованиям, от Голодомора 1932-33 годов умерло от 4 до 8 миллионов украинцев. Эти потери сопоставимы с нашими потерями во Второй мировой войне. Мы украинцы и нам все по силам, но есть две вещи, которых мы никогда не сможем – не сможем это забыть, не сможем это простить," - сказал президент Владимир Зеленский на акции памяти жертв Голодомора в Киеве.