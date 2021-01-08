Ткаченко объяснил, как будут работать культурные учреждения во время жесткого карантина

Частично разрешили работу отдельным заведениям. Фото: Reuters

Историко-культурные заповедники, церкви, горнолыжные курорты и отели смогут работать во время жесткого карантина.

"Работа историко-культурных заповедников разрешена. Поэтому за это время обязательно воспользуйтесь возможностью и прогуляйтесь. Безусловно, санэпидем мероприятия там соблюдаются, все безопасно", - сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

Во время локдауна позволили работу религиозных учреждений и гостиниц. Работу заведений питания при гостиницах позволили с 6:00 до 11:00. По заказу клиентов в гостиничный номер - круглосуточно.

Позволили работать горнолыжным курортам, но без общепита и продажи алкогольных напитков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун в Киеве: рассказали об изменениях в работе общественного транспорта

Можно проводить репетиции театральных постановок, концертных программ и других мероприятий, но без зрителей и с соблюдением карантинных ограничений. Можно снимать кино и клипы.

Запретили принимать посетителей заведениям культуры и кинотеатрам, проводить массовые, культурные и развлекательные мероприятия.

Киевский метрополитен предупредил пассажиров о возможном ограничении на вход к станциям во время жесткого локдауна с 8 по 24 января. Некоторые станции могут закрывать во избежание скоплений людей.