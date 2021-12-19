Тищенко предложил переименовать "котлету по-киевски"

Депутат здивував своєю версією назви відомої української страви. Фото: dsnews.ua

Парламентарий от правящей партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который также является владельцем ряда ресторанов, удивил своей версией названия известного украинского блюда. Тищенко предложил говорить не "котлета по-киевски", а "митбол по-киевски". Об этом нардеп заявил, когда общался с журналистами одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"У меня есть много вкусных блюд. Если говорить о митболах, то самое вкусное блюдо любого стола — это "митболы по-киевски", — рассказал Тищенко.

На замечание журналиста, что это же "котлета по-киевски", Тищенко возразил. Политик подчеркнул, что на украинском языке правильно говорить "митбол", ведь, мол, так украинцы следуют трендам.

"Потому что мы — молодежь, а молодежь всегда на передовой, украинская молодежь — она самая искренняя, самая крепкая. Она всегда диктует новые тренды", — пояснил нардеп.

Идею "слуги народа" Тищенко отгулять корпоратив в элитном ресторане отвергли.