Тищенко предложил переименовать "котлету по-киевски"

Парламентарий от правящей партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который также является владельцем ряда ресторанов, удивил своей версией названия известного украинского блюда. Тищенко предложил говорить не "котлета по-киевски", а "митбол по-киевски". Об этом нардеп заявил, когда общался с журналистами одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"У меня есть много вкусных блюд. Если говорить о митболах, то самое вкусное блюдо любого стола — это "митболы по-киевски", — рассказал Тищенко.
На замечание журналиста, что это же "котлета по-киевски", Тищенко возразил. Политик подчеркнул, что на украинском языке правильно говорить "митбол", ведь, мол, так украинцы следуют трендам.
"Потому что мы — молодежь, а молодежь всегда на передовой, украинская молодежь — она самая искренняя, самая крепкая. Она всегда диктует новые тренды", — пояснил нардеп.
Идею "слуги народа" Тищенко отгулять корпоратив в элитном ресторане отвергли.
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