Тищенко предложил переименовать "котлету по-киевски"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
4 Просмотров: 2259
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4294
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 7029
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2493
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2376
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 495
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3186
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1386
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 315
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 918
Фото
Все фото
6
9
1
5
12
В Мариуполе упала главная новогодняя елка
В Мариуполе упала главная новогодняя елка
На станции &quot;Вернадский&quot; зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
На станции "Вернадский" зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
Сегодня День Николая Чудотворца. Это один из величайших святых в мире
Сегодня День Николая Чудотворца. Это один из величайших святых в мире
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Видео
Все видео
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 342
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2511
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2169
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6372
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 477
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
понедельник, 20 декабря 2021 00:30

Тищенко предложил переименовать "котлету по-киевски"

  Комментировать
Тищенко предложил переименовать &quot;котлету по-киевски&quot;
Депутат здивував своєю версією назви відомої української страви. Фото: dsnews.ua

Парламентарий от правящей партии "Слуга народа" Николай Тищенко, который также является владельцем ряда ресторанов, удивил своей версией названия известного украинского блюда. Тищенко предложил говорить не "котлета по-киевски", а "митбол по-киевски". Об этом нардеп заявил, когда общался с журналистами одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"У меня есть много вкусных блюд. Если говорить о митболах, то самое вкусное блюдо любого стола — это "митболы по-киевски", — рассказал Тищенко.

На замечание журналиста, что это же "котлета по-киевски", Тищенко возразил. Политик подчеркнул, что на украинском языке правильно говорить "митбол", ведь, мол, так украинцы следуют трендам.

"Потому что мы — молодежь, а молодежь всегда на передовой, украинская молодежь — она самая искренняя, самая крепкая. Она всегда диктует новые тренды", — пояснил нардеп.

Идею "слуги народа" Тищенко отгулять корпоратив в элитном ресторане отвергли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тищенко предложил переименовать "котлету по-киевски"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Контракт с &quot;Эвертоном&quot; сорвался? Миколенко вернулся в Киев
Контракт с "Эвертоном" сорвался? Миколенко вернулся в Киев Просмотров: 38665
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы
Кому сегодня нельзя мыть голову и какая примета предвещает лютые морозы Просмотров: 14022
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 11502
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 1 Просмотров: 10629
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 7029
Общество
Google обновил правила использования облачного хранилища: что нужно знать
Google обновил правила использования облачного хранилища: что нужно знать Просмотров: 90
В Мариуполе упала главная новогодняя елка
В Мариуполе упала главная новогодняя елка
6
 Просмотров: 1476
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 3555
Первый пациент, заразившийся штаммом Omicron, уже болел коронавирусом
Первый пациент, заразившийся штаммом Omicron, уже болел коронавирусом Просмотров: 657
Тысяча за вакцинацию: на что украинцы больше всего потратили денег
Тысяча за вакцинацию: на что украинцы больше всего потратили денег Просмотров: 846
Больше всего комментируют
4
Зеленским жестко манипулируют
4
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
3
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
2
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
Голосов: 57902
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть