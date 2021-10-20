Температура подскочит до +18: каким регионам повезет больше всего

В среду, 20 октября, в Украине будет ветрено, но сухо.

Синоптики прогнозируют облачность. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Днем на западе местами порывы 15-20 м/ с, сообщает Украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем ​​составит +10...15° С. На западе - до +13°С. В северных и восточных областях столбики термометров покажут +7...12°С.

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В южных регионах воздух прогреется до +13...18°С. В Карпатах ночью - 0°С. А днем ​​температура поднимется до +6...11°С.

В Киеве 20 октября будет прохладно и облачно с прояснениями. Осадков не предвидится. Скорость юго-западного ветра 7-12 м/с. Столбики термометров покажут +12...14°С.

В конце октября в Украине может выпасть первый снег, говорит заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Если раньше в Украине переход к зиме был плавным - с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, то сейчас сезоны сильно сместились.

Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.