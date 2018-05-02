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среда, 02 мая 2018 18:00

"Тема 2 мая потеряла актуальность": что говорят о годовщине столкновений в Одессе

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&quot;Тема 2 мая потеряла актуальность&quot;: что говорят о годовщине столкновений в Одессе
МВД знали, что на 2 мая в Одессе готовились провокации / фото: Думская

Четыре года назад в Одессе произошла трагедия, в результате которой погибли 48 человек, более 250 были ранены.

Противостояние между сторонниками и противниками единства Украины разгорелось сначала в центре Одессы на Греческой площади между участниками марша "За единство Украины" и активистами "Одесской дружыны".

Второй эпизод - это штурм лагеря антимайдановцев на Куликовом поле и пожар в Доме профсоюзов.

Gazeta.ua собрала, что говорят политики, активисты и правозащитники о событиях 4-летней давности.

О работе милиции 2 мая 2014 года

"Говорить о том, что правоохранительные органы не знали, что готовятся провокации, нельзя. Я помню четко, что в Одессу выехали заместитель министра внутренних дел, фамилию которого я называть не буду (Сергей Чеботарь. - Gazeta.ua), и заместитель генерального прокурора. За их участия там проводили различные совещания в течение нескольких дней - сначала в прокуратуре Одесской области, а затем и в других учреждениях. Но то, что должно было делаться параллельно с этим, организовано не было. То есть документированием преступных действий с одной стороны и провокационных действий с другой никто не занимался", - говорит заместитель генерального прокурора Украины в 2014-2015 годах Алексей Баганец в интервью ZIK.

О расселедовании полиции

"Скорее всего, те правоохранители, из-за спин которых 2 мая в Одессе стреляли бандиты, сегодня прошли успешно переаттестацию. Судьи и прокуроры до сих пор ждут Путина, чтобы отчитаться, что за время отсутствия Януковича ничего не произошло. Это все усложняет расследование", - говорит директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов, в интервью "24 канал".

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О расследовании

"На мой взгляд, тема 2 мая потеряла для Одессы актуальность. Я сужу по тому, как слушаются дела в судах - журналистов практически нет. В общем, это объяснимо: Одессу в последние годы сотрясают страшные события и громкие скандалы: пожар в детском лагере "Виктория", где погибли три девочки, коррупционные скандалы относительно городского головы Геннадия Труханова и его подчиненных. Людей сейчас больше волнуют расследования НАБУ. А тема 2 мая потихоньку отходит на второй план. Это и плохо, потому что общественность потихоньку теряет контроль над походкой м следствия. Сейчас оно волнует больше специалистов, нашу группу и нескольких журналистов", - говорит координатор "группа 2 мая" Татьяна Герасимова в интервью "Инсайдеру".

Об символе для пророссийских сил

"Одесса используется противной стороной как символ жестокой расправы с теми, кто выступал против украинской власти. Нужно было бы провести открытое расследование, чтобы не возникало вопросов, что было в Одессе 2 мая. То, что это произошло с определенной провокацией при содействии сил правоохранителей, которые поддерживали противоположную сторону, понятно, но что произошло в Доме профсоюзов и каким образом? Должна быть поставлена ​​однозначная точка", - говорит эксперт Харьковской правозащитной группы Александр Павличенко в интервью "Слово и Дело".

2 мая в Одессе отмечают 4-ю годовщину трагических событий, когда во время пожара погибли до полусотни человек в Доме профсоюзов. В городе усилили охрану, за порядком следят более 3 тыс. бойцов. На территории Куликова поля люди проходят сквозь "живой забор" из полицейских и металлоискателей. Правоохранители заявили, что они используют скандинавский опыт разрешения конфликтов. Его уже опробовали 10 апреля на Аллее славы в Одессе во время годовщины освобождения от фашистской оккупации. Теперь его используют и здесь. Метод заключается в том, что во время конфликтов людей только успокаивают, с ними ведут диалоги и не применяют силу.

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