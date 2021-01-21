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четверг, 21 января 2021 21:22

Технические форс-мажоры и звездные команды. Как проходили съемки шоу "Где логика"

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Технические форс-мажоры и звездные команды. Как проходили съемки шоу &quot;Где логика&quot;
15 выпусков программы отсняли за 5 дней. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Команда шоу "Где логика" поделилась деталями подготовки и процессом съемок. 15 выпусков программы отсняли за 5 дней.

Руководитель проекту Максим Пастухов отметил, что технические форс-мажоры случались часто. Продюсер Дмитрий Виноградов вспомнил, как за пол часа до начала съемочного процесса сломался кран.

"Наверное, это случилось впервые за многие годы съемок. А уже во время съемочного процесса дали о себе знать кнопки. Наверное, устали за первые дни работы и обе перестали работать. Пока техническая служба исправляла ситуацию, мы где-то в течение 20 мин. Имели возможность нормально пообщаться с участниками и ведущим на площадке", - рассказал Виноградов.

Руководитель проекта, который вскоре покажет "Новий канал", рассказал о том, как вели себя приглашенные звезды.

"Нам было смешно, когда некоторые участники пытались выпытать заранее ответы на все задания. Уговаривали, как могли, но мы не поддались. И, кстати, было запланировано отдавать победителям их призы - гири "Железная логика", - поделился Пастухов.

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Игроков подбирали так, чтобы они были связаны. Например, Игорь Ласточкин и Сергей Бабкин соревновались с женами - Анной Ласточкиной и Снежаной Бабкиной, а соперниками Сони Плакидюк и Аллы Костромичовой были импровизаторы Константин Трембовецкий и Владимир Шумко.

Хореограф Алена Шоптенко поделилась воспоминаниями про необычный Новый год. Когда еще работал ее с Дмитрием Дикусаром балет "Китч", она выступала в новогоднюю ночь. Во время этого с ней произошел курьез, который она запомнила.

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