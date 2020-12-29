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"За кулисами в плавках". Шоптенко рассказала про необычный Новый год

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&quot;За кулисами в плавках&quot;. Шоптенко рассказала про необычный Новый год
В новогоднюю ночь с танцовщицей произошел курьез. Фото: instagram.com/alena_shoptenko

Хореограф Алена Шоптенко поделилась воспоминаниями про необычный Новый год. Когда еще работал ее с Дмитрием Дикусаром балет "Китч", она выступала в новогоднюю ночь. Во время этого с ней произошел курьез, который она запомнила.

Об этом случае танцовщица рассказала во время съемок шоу "Где логика", который покажет "Новий канал" весной.

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"Помню, что концерт проходил в каком-то очень крутом столичном клубе. Один из номеров у нас был женский. Получилось так, что он шел в стык с другой постановкой, еще программа задерживалась. И вот мы оттанцевали 1 номер, а затем 5 девушек, и я среди них, должны были очень быстро по очереди переодеться для следующего танца. Но как раз в этот момент начался бой курантов. Хорошо помню, как все успели переодеться и выйти на сцену, а я последняя стояла за кулисами в танцевальных плавках и корсете (элемент костюма). Замерла в таком виде, встретила Новый год, загадала желание и начала переодеваться дальше. Ну, представьте себе картину - на сцене стоят яркие девушки в красивых платьях с зажженными бенгальскими огнями, поют Happy New Year, у всех счастье и веселье, а я стою за кулисами в плавках", - поделилась Шоптенко.

21 декабря украинская танцовщица Алена Шоптенко отметила свой 33-й день рождения. По случаю праздника она запостила в Instagram красивую фотографию, сделанную в частном доме возле леса.

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