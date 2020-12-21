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понедельник, 21 декабря 2020 23:47

"Мой 33-й год жизни будет гораздо лучшим" Елена Шоптенко отпраздновала день рождения
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Алена Шоптенко отметила 33-й день рождения
Фото: instagram.com/alena_shoptenko
Алена Шоптенко отметила 33-й день рождения
Алена Шоптенко отметила 33-й день рождения
Алена Шоптенко отметила 33-й день рождения

Сегодня, 21 декабря, украинская танцовщица Алена Шоптенко отметила свой 33-й день рождения. По случаю праздника она запостила в Instagram красивую фотографию, сделанную в частном доме возле леса.

На фото Шоптенко позирует в платье бежевого цвета, удачно подчеркнула ее фигуру.

"Признаюсь вам, с огромной радостью заканчиваю свой 32-й год жизни, поскольку он был действительно сложным не только из коронавирус, но и всего, что с него следует. Этот год был для меня полон испытаниями и осознание, потрясениями и переживаниями. И это все точно немного изменило меня ", - написала именинница.

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Шоптенко призналась, что каждый раз в день своего рождения она записывает тезис, который принес ей прошедший год и который станет очередным пополнением в "копилку" взросления.

"И на этот раз он такой: "невозможно что-то изменить, не начав с себя". Все, что снаружи зависит от того, что внутри. И вместо того, чтобы бороться с ветряными мельницами, лучше бороться со своими страхами и комплексами. Так вот мой 33 год жизни будет намного лучше 32-й, потому что таким я его сделаю сама ", - отметила танцовщица.

В этом году во время участия в проектах "Танцы со звездами" Елена Шоптенко и ее партнер Олег Винник заразились коронавируса. Артисты пропустили несколько эфиров из-за болезни, поэтому их был дисквалифицирован.

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