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суббота, 03 июля 2021 14:12

Таран посетил курсанток, которых готовили к параду на каблуках. Что решили

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Таран посетил курсанток, которых готовили к параду на каблуках. Что решили
Таран навестил курсанток. Фото: Минобороны

К курсанткам Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые участвуют в параде в день 30-й годовщины Независимости Украины пришел министр обороны Андрей Таран.

Он спросил их мнения относительно обуви, регламентированной приказом министерства еще с 2017-го года, сообщили в ведомстве. Министр предложил использовать во время парада полевую форму с берцами.

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Опрос курсанток показал, что 99% респондентов согласны на парадную форму.

Министр обороны Украины поручил проверить, можно ли закупить экспериментальную обувь специально для юбилейного парада. Новую и усовершенствованную. Она должна быть лучшей, эргономичной и изготовленной в кратчайшие сроки.

Если получится, то новую обувь купят для всего личного состава военнослужащих-женщин.

Министерство обороны сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике военнослужащие будут шагать на каблуках. На следующий день народные депутаты требовали от министра обороны Андрея Тарана объяснить, принесли ему женские туфли на каблуках. Таран заверил, что обувь курсанток на параде будет "в разы ниже", чем на фото каблуков с репетиции. Впоследствии Минобороны снова взялось доказывать, что каблуки - это мировая практика. Называют их "парадными".

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