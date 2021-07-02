В ВСУ начался Ukrainian Fashion Week - сети обсасывают идею каблуков на параде

Соцсети активно критикуют Министерство обороны, которое накануне объявило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике женщины-военнослужащие будут шагать на каблуках.

Украинцы создают мемы и распространяют свое мнение по этому поводу. Gazeta.ua предлагает ознакомиться с некоторыми.

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Министерство обороны сообщило, что на параде ко Дню Независимости на Крещатике военнослужащие будут шагать на каблуках. На следующий день народные депутаты требовали от министра обороны Андрея Тарана объяснить, принесли ему женские туфли на каблуках. Таран заверил, что обувь курсанток на параде будет "в разы ниже", чем на фото каблуков с репетиции.

Впоследствии Минобороны снова взялось доказывать, что каблуки - это мировая практика. Называют их "парадными".