"Танцы со звездами 2019": все участники нового сезона - фото

В Украине 25 августа стартовал новый сезон развлекательного шоу "Танцы со звездами".

Согласно правилам, в первом эфире никто не оставил паркет. Второй выпуск состоится 1 сентября. Об этом сообщает LifeStyle 24.

Как отмечается, в шоу вернулись хореографы Аленп Шоптенко и Дмитрий Дикусара, они будут в паре с актерами Алексеем Яровенко и Викторией Булитко.

"Я скучала за паркетом, за танцами, за работой и переживаниями. Но пришла я в этот сезон все равно не за этим! Я пришла за удовольствием, эмоциями и за тем, чтобы попытаться почувствовать танец не как соревнование, а как эмоцию, как чувство. Я уже настолько старожила этого шоу, что на вопрос о победе просто улыбаюсь. Сделаю все, чтобы вам было интересно и чтобы вы смогли почувствовать то, что чувствую я ", - отметила Шоптенко.

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Предлагаем посмотреть фотоподборку с участниками "Танцев со звездами 2019".

Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром.

Фото: 1+1

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко.

Фото: 1+1



TAYANNA и Игорь Кузьменко.

Фото: 1+1



Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Фото: 1+1



Дзидзьо и Яна Цибульская.

Фото: 1+1



Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

Фото: 1+1



Елена Кравец и Максим Леонов.

Фото: 1+1



MARUV и Евгений Дмитриенко.

Фото: 1+1



Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

Фото: 1+1



Ксения Мишина и Евгений Кот.

Фото: 1+1



Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

Фото: 1+1



Серега и Аделина Дели.

Фото: 1+1



Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

Фото: 1+1

Певец Олег Винник появится в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" как ведущий. Во втором эфире он заменит комика Игоря Ласточкина.