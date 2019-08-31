"Танцы со звездами 2019": все участники нового сезона - фото

В Украине 25 августа стартовал новый сезон развлекательного шоу "Танцы со звездами".
Согласно правилам, в первом эфире никто не оставил паркет. Второй выпуск состоится 1 сентября. Об этом сообщает LifeStyle 24.
Как отмечается, в шоу вернулись хореографы Аленп Шоптенко и Дмитрий Дикусара, они будут в паре с актерами Алексеем Яровенко и Викторией Булитко.
"Я скучала за паркетом, за танцами, за работой и переживаниями. Но пришла я в этот сезон все равно не за этим! Я пришла за удовольствием, эмоциями и за тем, чтобы попытаться почувствовать танец не как соревнование, а как эмоцию, как чувство. Я уже настолько старожила этого шоу, что на вопрос о победе просто улыбаюсь. Сделаю все, чтобы вам было интересно и чтобы вы смогли почувствовать то, что чувствую я ", - отметила Шоптенко.
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Предлагаем посмотреть фотоподборку с участниками "Танцев со звездами 2019".
Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром.
Алексей Яровенко и Елена Шоптенко.
TAYANNA и Игорь Кузьменко.
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.
Дзидзьо и Яна Цибульская.
Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.
Елена Кравец и Максим Леонов.
MARUV и Евгений Дмитриенко.
Надежда Матвеева и Валерий Шохин.
Ксения Мишина и Евгений Кот.
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.
Серега и Аделина Дели.
Людмила Барбир и Дмитрий Жук.
Певец Олег Винник появится в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" как ведущий. Во втором эфире он заменит комика Игоря Ласточкина.
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