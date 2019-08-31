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суббота, 31 августа 2019 18:00

"Танцы со звездами 2019": все участники нового сезона - фото
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В Украине 25 августа стартовал новый сезон развлекательного шоу "Танцы со звездами".

Согласно правилам, в первом эфире никто не оставил паркет. Второй выпуск состоится 1 сентября. Об этом сообщает LifeStyle 24.

Как отмечается, в шоу вернулись хореографы Аленп Шоптенко и Дмитрий Дикусара, они будут в паре с актерами Алексеем Яровенко и Викторией Булитко.

"Я скучала за паркетом, за танцами, за работой и переживаниями. Но пришла я в этот сезон все равно не за этим! Я пришла за удовольствием, эмоциями и за тем, чтобы попытаться почувствовать танец не как соревнование, а как эмоцию, как чувство. Я уже настолько старожила этого шоу, что на вопрос о победе просто улыбаюсь. Сделаю все, чтобы вам было интересно и чтобы вы смогли почувствовать то, что чувствую я ", - отметила Шоптенко.

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Предлагаем посмотреть фотоподборку с участниками "Танцев со звездами 2019".

Виктория Булитко с Дмитрием Дикусаром.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1

Алексей Яровенко и Елена Шоптенко.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


TAYANNA и Игорь Кузьменко.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


Дзидзьо и Яна Цибульская.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


Елена Кравец и Максим Леонов.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


MARUV и Евгений Дмитриенко.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


Надежда Матвеева и Валерий Шохин.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


Ксения Мишина и Евгений Кот.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


Владимир Остапчук и Илона Гвоздева.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


Серега и Аделина Дели.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1


Людмила Барбир и Дмитрий Жук.

  Фото: 1+1
Фото: 1+1

Певец Олег Винник появится в новом сезоне проекта "Танцы со звездами" как ведущий. Во втором эфире он заменит комика Игоря Ласточкина.

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Дата
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