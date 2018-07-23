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понедельник, 23 июля 2018 18:41

Таможенники ошеломили отчетом о контрабанде леса

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Таможенники ошеломили отчетом о контрабанде леса
Таможенники рассказали о масштабах контрабанды леса. Фото: Zbudovano

За первое полугодия 2018 Государственная фискальная служба возбудила 39 дел о незаконном перемещении лесоматериалов.

Общая сумма контрабанды составляет 35 млн грн. Информация об этом находится на сайте ведомства.

"За прошлый год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины. В ЕС с начала года вывезено почти 660 тыс. тонн топливной древесины. При этом более 90% такого товара экспортируют государственные предприятия - лесные хозяйства", - рассказал и.о. заместителя главы ведомства Виктор Кривицкий.

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При этом в прошлом году было открыто 163 дела о нарушении таможенных правил на сумму 20 млн грн.

В ДФС также отметили, что ведомство поддерживает создание единой информационной системы об обороте древесины, которая должна заменить бумажную систему сертификации.

Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем с любой другой страны мира и более, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающий проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.

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