Украина лидирует в экспорте незаконной древесины

Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем с любой другой страны мира. Фото - Народный контроль

Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем с любой другой страны мира и более, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающий проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.

Согласно выводам Earthsight, во время действия моратория на вырубку леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.

По данным экспертов, почти 60% вырубок нарушают установленные украинским законодательством ограничения, чаще всего, под надуманным предлогом санитарных рубок.

Отмечается, что на страны Евросоюза приходится 70% украинского экспорта древесины.

При этом в Евросоюзе с 2013 г.. действует Регламент ЕС, который устанавливает критерии экспорта древесины на рынок стран ЕС, - EUTR. Он прямо запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения, а еще требует от импортеров проводить юридические проверки "с должной осмотрительностью" для минимизации риска попадания незаконной древесины на внутренний рынок Союза.

После введения в Украине моратория на экспорт леса-кругляка на первом месте среди импортеров украинского дерева, по данным Earthsight, компания Egger, второй в мире по объемам производитель деревянных панелей, ее два конкуренты - Kronospan и Swiss-Krono, а еще польский целлюлозная фабрика, которая входит в крупнейшую в мире бумажной корпорации International Paper.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Москаль назвал неправдивой карту вырубки лесов Кутового

В ЕС поступает не только незаконно вырубленая, но и незаконно экспортированая древесина, в том числе и тот самый лес-кругляк, экспорт которого в Украине под мораторием.

Таможенные органы ЕС, по данным Earthsight, только в 2017 зафиксировали ввоз более одного миллиона кубометров кругляка из Украины, классифицированного на нашей таможне как "топливная древесина". На кругляк в ЕС покупатель тоже находится быстро, хотя все знают об украинском моратории на его экспорт, и положения регламента EUTR по этому поводу однозначные - покупать такой товар нельзя.

Однако исследователи зафиксировали поставки украинского кругляка чешскими целлюлозными заводами, один из которых принадлежит транснациональной корпорации Mondi (производит бумажную упаковку), а другой - производителю вискозы компании Lenzing.

Earthsight отмечает, что если бы страны ЕС не поддерживали стабильно растущего спроса на украинские древесину нелегального происхождения, темпы роста коррупции и схем в лесозаготовительной отрасли были бы однозначно ниже.

В интернете появились кадры вывоз с территории Украины целого эшелона леса, масштабы вырубки которого в последние годы возросли.