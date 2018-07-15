Украина лидирует в экспорте незаконной древесины

 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 288
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 540
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 846
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3483
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 711
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8145
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1503
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1143
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Фото
Все фото
17
5
6
3
6
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
Sea Breeze: как украинские нацгвардейцы учили иностранных военных
Sea Breeze: как украинские нацгвардейцы учили иностранных военных
Для переселенок создали бесплатные курсы шитья
Для переселенок создали бесплатные курсы шитья
В Киеве сотни людей вышли на Майдан, чтобы поддержать Сенцова
В Киеве сотни людей вышли на Майдан, чтобы поддержать Сенцова
Владельцы евроблях готовятся к радикальным действиям под стенами Верховной Рады
Владельцы евроблях готовятся к радикальным действиям под стенами Верховной Рады
Видео
Все видео
Тексты Сенцова прозвучали из уст известных польских актеров
Тексты Сенцова прозвучали из уст известных польских актеров
Летающей полиции быть: в Украине закупили десятки вертолетов
Летающей полиции быть: в Украине закупили десятки вертолетов
Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета
Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета
Догхантера Святогора поймали на нарушении домашнего ареста
Догхантера Святогора поймали на нарушении домашнего ареста
В тайской пещере создадут музей спасения
В тайской пещере создадут музей спасения
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 729
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3051
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24517
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1350
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1305
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 540
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
воскресенье, 15 июля 2018 16:50

Украина лидирует в экспорте незаконной древесины

3 Комментировать
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем с любой другой страны мира. Фото - Народный контроль

Из Украины в страны ЕС импортируется больше незаконной древесины, чем с любой другой страны мира и более, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Об этом говорится в докладе британской неправительственной организации Earthsight, изучающий проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.

Согласно выводам Earthsight, во время действия моратория на вырубку леса, в обход не только национального законодательства, но и регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят такими темпами, что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.

По данным экспертов, почти 60% вырубок нарушают установленные украинским законодательством ограничения, чаще всего, под надуманным предлогом санитарных рубок.
Отмечается, что на страны Евросоюза приходится 70% украинского экспорта древесины.

При этом в Евросоюзе с 2013 г.. действует Регламент ЕС, который устанавливает критерии экспорта древесины на рынок стран ЕС, - EUTR. Он прямо запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения, а еще требует от импортеров проводить юридические проверки "с должной осмотрительностью" для минимизации риска попадания незаконной древесины на внутренний рынок Союза.

После введения в Украине моратория на экспорт леса-кругляка на первом месте среди импортеров украинского дерева, по данным Earthsight, компания Egger, второй в мире по объемам производитель деревянных панелей, ее два конкуренты - Kronospan и Swiss-Krono, а еще польский целлюлозная фабрика, которая входит в крупнейшую в мире бумажной корпорации International Paper.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Москаль назвал неправдивой карту вырубки лесов Кутового

В ЕС поступает не только незаконно вырубленая, но и незаконно экспортированая древесина, в том числе и тот самый лес-кругляк, экспорт которого в Украине под мораторием.
Таможенные органы ЕС, по данным Earthsight, только в 2017 зафиксировали ввоз более одного миллиона кубометров кругляка из Украины, классифицированного на нашей таможне как "топливная древесина". На кругляк в ЕС покупатель тоже находится быстро, хотя все знают об украинском моратории на его экспорт, и положения регламента EUTR по этому поводу однозначные - покупать такой товар нельзя.

Однако исследователи зафиксировали поставки украинского кругляка чешскими целлюлозными заводами, один из которых принадлежит транснациональной корпорации Mondi (производит бумажную упаковку), а другой - производителю вискозы компании Lenzing.

Earthsight отмечает, что если бы страны ЕС не поддерживали стабильно растущего спроса на украинские древесину нелегального происхождения, темпы роста коррупции и схем в лесозаготовительной отрасли были бы однозначно ниже.

В интернете появились кадры вывоз с территории Украины целого эшелона леса, масштабы вырубки которого в последние годы возросли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина лидирует в экспорте незаконной древесины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Оперный театр в Милане разбомбили с воздуха

От горячей лавы спасались мокрыми шкурами

Самое читаемое
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 23211
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 Просмотров: 20677
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23
 2 Просмотров: 17352
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
20
 Просмотров: 13188
Порошенко сделал новое кадровое назначение
Порошенко сделал новое кадровое назначение Просмотров: 12529
Общество
В Киеве мужчина бросился под колеса автомобиля
В Киеве мужчина бросился под колеса автомобиля Просмотров: 495
Нарвались: рассказали о уничтоженных на Донбассе боевиках
Нарвались: рассказали о уничтоженных на Донбассе боевиках Просмотров: 1683
Драма украинского режиссера победила на кинофестивале в Ереване
Драма украинского режиссера победила на кинофестивале в Ереване Просмотров: 45
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 Просмотров: 20722
С погибшими военными прощались на коленях
С погибшими военными прощались на коленях Просмотров: 702
Больше всего комментируют
17
Як аннексировали Крым
14
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
8
Хабенский попал в базу "Миротворца"
5
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
3
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 21445
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua