"Там даже лежачих ставят на ноги" - мать просит помощи на лечение за рубежом

Автор: Фото предоставлено Натальей Гасевич 16-летняя Богдана Гасевич из Винницы имеет ДЦП, спастическую диплегию с невозможностью стояния и хождения - двигательные расстройства четвертого уровня. Нужна помощь на лечение в Китае.

У 16-летней Богданы Гасевич из Винницы ДЦП, спастическая диплегия с невозможностью стояния и хождения - двигательные расстройства четвертого уровня. Нуждается в реабилитации в клинике головного мозга в Китае. Нужна помощь.

"Богдана родилась 7-месячной. До года лечились по неврологии. Дочь начала говорить и научилась сидеть, - рассказала Gazeta.ua мать Наталья Гасевич. - В 3-летнем возрасте были на реабилитации в Липовце. Но после начались судороги и приступы. Была противосудорожная терапия. В восемь лет дочери подсекли сухожилия, загипсовали ноги. Исчез перекрест ног и Богдана с помощью начала ходить ровно. После второй операции ходит в ходунках. Нужна реабилитация. Нам посоветовали Китай, там даже лежачих ставят на ноги. Трехмесячный курс лечения стоит более 13 тысяч долларов. И еще 60 тысяч гривен нужно на перелет в обе стороны. С помощью неравнодушных людей удалось собрать основную часть денег. Осталось более 22 тысяч гривен. Вроде сумма и небольшая, но для семьи непосильная. Просим у людей помощи, чтобы как можно скорее попасть на лечение".

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7573 5296 9879 (Гасевич Наталья Вильяниновна).