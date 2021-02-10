Такого прогноза не ожидал никто - медицинский гороскоп на 10 февраля

Тельцов и Близнецов будет беспокоить кашель. Самолечение только навредит. Фото: pixabay.com

10 февраля повышается плодовитость организма. Учтите это, если не планировали беременности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Овнам, Девам и Стрельцам может надоедать зубная боль, - говорит астролог. - Тельцов и Близнецов будет беспокоить кашель. Самолечение только навредит. Проконсультируйтесь с врачом. Напряжение снимайте в фитнес-клубе и бассейне".

Овен

Ухудшается мозговое кровоснабжение. Сложно будет сосредоточиться на работе. Не засиживайтесь долго на одном месте. Чаще проветривайте рабочее помещение.

Телец

Будут беспокоить воспалительные болезни десен. Желательно не начинать в этот день протезирование зубов.

Близнецы

Позаботьтесь о защите кожи лица от солнечных лучей. Пользуйтесь защитными кремами. Обратитесь за советом к косметологу.

Рак

Время заняться лечением мозолей и трещин на пятках. Сделайте вечером ванночки для ног. Не носите тесную обувь.

Лев

Будет беспокоить урчание в животе. Исключайте из рациона богатые углеводами продукты. В сложных случаях желательно применить препараты-сорбенты.

Дева

Возможно обострение конъюнктивита. Избегайте попадания пыли в глаза. Используйте хорошо проверенную декоративную косметику для ресниц.

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Весы

Начните закаливание организма. Снижение температуры воды во время душа будет способствовать повышению бодрости тела.

Скорпион

Ноги будут уставать во время быстрого длительного передвижения пешком. Работать стоя не желательно. Чаще отдыхайте.

Стрелец

Повышается риск переноса инфекционных заболеваний половых органов. Берегите себя от неожиданного бедствия.

Козерог

Не провоцируйте расстройства желудка. Отдавайте предпочтение домашней кухне. Позаботьтесь о совместимости продуктов. Ешьте чаще малыми порциями.

Водолей

Вовремя позаботьтесь о предупреждении болезней органов выделительной системы. Пейте чистую воду. Не садитесь на холодные скамейки в парке. Держите ноги в тепле.

Рыбы

Следите за работой сердца во время интенсивных тренировок. Могут появиться признаки аритмии или тахикардии. Необходимо вовремя уменьшить нагрузку.

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