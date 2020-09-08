"Сыночек через 4 часа начал синеть" - мать умоляет о помощи на реабилитацию сына

Артем Колесник имеет ДЦП. Фото: Светлана Колесник

10-летнему Артему Колеснику с Кропивницкого нужно три раза в год проходить реабилитацию в Трускавце. У мальчика ДЦП. На один курс требуется около 20 тыс.грн.

"Артем родился раньше. На 8 месяце беременности мне сделали кесарево сечение. Потому что обнаружили, что ребенку не хватает кислорода. Вес был нормальный. Врачи заверили, что с ребенком все в порядке. Но сыночек через четыре часа начал синеть. В течение месяца был в реанимации. Еще две недели в неврологии. Потом нас выписали домой. В полгода поехали на обследование в "Охматдет", потому что Артемка не мог сидеть. Там у него обнаружили ДЦП. За эти годы мы ездим на реабилитации. Нужно три раза в год. Один курс нам оплачивает государство. Остальные надо самим. В этом году он составляет более 17 тысяч гривен. Нас там ждут в середине октября. Кроме того, там надо снимать жилье. Это еще плюс 5 тысяч и еще надо за что-то питаться. Билеты у нас по пенсионному в обе стороны обошлись в тысячу гривен. Взяла купе, так как коронавирус. Прошу помощи в неравнодушных людей на очередную реабилитацию. Артемке она очень полезна, есть результат. Он уже ходит, держась за мою руку", - сказала Gazeta.ua Светлана Колесник.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7573 5445 2361 (Колесник Артем Владимирович).