Свыше 9 тыс. Covid-случаев и 450 смертей: какие регионы "лидируют"

За последние сутки в Украине обнаружили 9 371 новый подтвержденный случай коронавируса. Из них детей - 809, медработников - 175.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватил 3 519 981 человек. Умерли 89 436 пациентов, из них 450 - за последние сутки. Выздоровели 3 109 423 человека, за последние сутки - 26 804, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 83 852 теста на Covid-19. В целом в Украине провели более 16,1 млн ПЦР-тестов. Более 12 млн человек получили две дозы вакцины против коронавируса и завершили курс вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19

Автор: Минздрав Более 12 млн человек получили две дозы вакцины против коронавируса и завершили курс вакцинации

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1519;

Винницкая область - 369;

Волынская область - 379;

Днепропетровская область - 358;

Донецкая область - 723;

Житомирская область - 187;

Закарпатская область - 329;

Запорожская область - 530;

Ивано-Франковская область - 166;

Киевская область - 489;

Кировоградская область - 137;

Луганская область - 147;

Львовская область - 413;

Николаевская область - 305;

Одесская область - 284;

Полтавская область - 705;

Ривненская область - 397;

Сумская область - 274;

Тернопольская область - 184;

Харьковская область - 309;

Херсонская область - 201;

Хмельницкая область - 390;

Черкасская область - 376;

Черновицкая область - 122;

Черниговская область - 78.

7 декабря столица и еще девять областей Украины вышли из красной зоны карантинных ограничений. Еще семь регионов потеряли признаки красной зоны и вскоре могут выйти из нее. Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области остаются в зоне жестких ограничений. Полтавская и Донецкая области - оранжевые.