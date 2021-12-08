Свыше 9 тыс. Covid-случаев и 450 смертей: какие регионы "лидируют"

За последние сутки в Украине обнаружили 9 371 новый подтвержденный случай коронавируса. Из них детей - 809, медработников - 175.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватил 3 519 981 человек. Умерли 89 436 пациентов, из них 450 - за последние сутки. Выздоровели 3 109 423 человека, за последние сутки - 26 804, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 83 852 теста на Covid-19. В целом в Украине провели более 16,1 млн ПЦР-тестов. Более 12 млн человек получили две дозы вакцины против коронавируса и завершили курс вакцинации.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 1519;
Винницкая область - 369;
Волынская область - 379;
Днепропетровская область - 358;
Донецкая область - 723;
Житомирская область - 187;
Закарпатская область - 329;
Запорожская область - 530;
Ивано-Франковская область - 166;
Киевская область - 489;
Кировоградская область - 137;
Луганская область - 147;
Львовская область - 413;
Николаевская область - 305;
Одесская область - 284;
Полтавская область - 705;
Ривненская область - 397;
Сумская область - 274;
Тернопольская область - 184;
Харьковская область - 309;
Херсонская область - 201;
Хмельницкая область - 390;
Черкасская область - 376;
Черновицкая область - 122;
Черниговская область - 78.
7 декабря столица и еще девять областей Украины вышли из красной зоны карантинных ограничений. Еще семь регионов потеряли признаки красной зоны и вскоре могут выйти из нее. Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области остаются в зоне жестких ограничений. Полтавская и Донецкая области - оранжевые.
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