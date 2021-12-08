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среда, 08 декабря 2021 07:11

Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19

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Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19
В США зафиксировали более 107 тыс. новых инфицированных за сутки. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро среды в мире в целом диагностировали более 267 млн Covid-случаев. Больше всего больных обнаружили в США, Франции и Германии.

За сутки 6 декабря в мире обнаружили 598 тыс. новых инфицированных, свидетельствуют данные Worldometers. По приросту болезни в Европе лидируют Германия, Франция и Великобритания.

Украина на 16-м месте в мире между Бразилией и Индией. В Европе - на 11-м месте.

В США зафиксировали более 107 тыс. новых инфицированных за сутки, во Франции - более 59 тыс., а в Германии – более 51 тыс. новых заражений. Далее по числу заболевших в рейтинге находятся Великобритания с более 45 тыс. случаями заражений и РФ – более 31 тыс.

Более 7,7 тыс. человек в мире умерли от вируса за сутки. Украина по этому показателю на четвертом месте в мире и на третьем в Европе.

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заразился коронавирусом. Положительный результат теста на Covid-19 он получил во вторник, 7 декабря. Гутерреш отменил личные встречи, запланированные на ближайшие дни, и пошел на самоизоляцию.

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Дата
08
декабря

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