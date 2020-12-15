"Супер Топ-модель по-украински": финалистками реалити стали 3 участницы

На этот раз финалистками модельного реалити стали сразу 3 участницы.

Борьба за победу в "Супер Топ-модели по-украински" подходит к концу. Совсем скоро мы узнаем, кому же из участниц модельного реалити "Нового каналу" удалось вернуться с триумфом, а кто из них распрощается с мечтой за шаг от нее. Так, как это уже сделали Арина Любителева и Ирина Мойсак — обе покинули проект в 9-м выпуске.

Арина не смогла справиться в баттле за жизнь и проявила себя хуже, чем соперница.

"На испытании и Ира, и Арина доказали, что попали в номинацию заслужено. Поэтому мы организовали для них баттл. Мы дали им шанс еще раз показать, на что они способны, но девушки не проявили себя по максимуму. Только у одной из них на точке мы увидели желание остаться в проекте. И это была Ира. Для Арины на этом борьба на проекте закончилась", - говорит ведущая реалити Алла Костромичева.

Но Мойсак слишком рано обрадовалась тому, что смогла обойти конкурентку.

"Работа Иры была бы хороша для фильма ужасов. Но в этом не было сценария, посыла. Сложилось такое впечатление, что мы общаемся на разных языках — она вообще не понимала задания. Проанализировав ее работу на обоих испытаниях, я не видела смысла оставлять Иру на проекте", - подметила Костромичова.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

Чего еще ожидать от экспертов? Таким вопросом задавались оставшиеся участницы проекта во время церемонии выгона. С каким же облегчением они вздохнули, когда Алла Костромичева вынесла вердикт: ни одна из девушек не покидает проект.

"На этой неделе Саша, Даша и Таня были лучшими. Поэтому они прошли в финал втроем", – объяснила ведущая.

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Таким образом, в финале за звание победительницы модельного реалити поборются Александра Литвин, Дарья Майстренко и Татьяна Брык.

Татьяна Брик 3 года жила в аду, но долго не могла в этом признаться. Чем ближе к финалу "Супер Топ-модели по-украински", которое показывает "Новий канал", тем больше тайн раскрывают участницы. На съемках социального ролика, посвященного борьбе с домашним насилием, выяснилось, что Брик была жертвой.