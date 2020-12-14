Участница модельного реалити была жертвой домашнего насилия в течение 3 лет

Татьяна Брик 3 года жила в аду, но долго не могла в этом признаться

Чем ближе к финалу "Супер Топ-модели по-украински", которое показывает "Новий канал", тем больше тайн раскрывают участницы. На съемках социального ролика, посвященного борьбе с домашним насилием, выяснилось, что Брик была жертвой.

"Мой парень постоянно говорил, что я какая-то не такая. Высылал фотографии девушек, которые ему нравились, со словами: "Ты должна быть похожа на них. Краситься, как они. Одеваться, как они". Говорил, что я толстая и некрасивая. Что ему важнее пойти куда-то с друзьями, чем встретиться со мной. Каждый раз, когда шла на работу, хотела сделать хороший кадр, чтобы он сказал что-то приятное", - вспоминает участница.

Эти отношения продолжались около 3 лет.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового каналу" Участница призналась, что была жертвой домашнего насилия

"Он категорически против измен, постоянно подозревал меня в чем-то. Когда я ходила в ресторан с подругами, говорил, что шла переспать с кем-то. Конечно, это не было правдой. И что он сделал сам? Изменил меня и наврал. Ложь поставила финальную точку в этих отношениях для меня", - отметила Брик.

Ложь, унижения и предательства - не единственное, что совершал экс-бойфренд модели.

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"Еще он поднимал на меня руку. А в Instagram рассказывает, что у него принцип - никогда не бить девушек. Я сумела выйти из этих отношений, и хочу обратиться ко всем женщинам, которые страдают от домашнего насилия: не молчите. Обращайтесь за поддержкой, если в вашей семье есть психологическое или физическое насилие", - подытожила участница.

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