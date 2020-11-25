Украине дадут $7 млн на борьбу с насилием

25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Фото: pixabay.com

Правительство Канады профинансирует новый проект Украины на $7 млн​​.

Проект реализуют в помощь 30 украинским громадам в предотвращении и ответе на сексуальное и гендерно обусловленное насилие, заявила посол Канады в Украине Лариса Галадза в выступлении на открытии выставки "Дело в том ...", передает "Укринформ". Мероприятие посвящено проблеме домашнего насилия.

"Искоренение сексуального и гендерно обусловленного насилия является ключевым приоритетом для Канады как дома, так и здесь, в Украине ... Мне очень приятно объявить о финансировании правительством Канады нового проекта стоимостью 7 миллионов долларов ​​для помощи 30 громадам для предотвращения и ответа на сексуальное и гендерно обусловлено насилие. На общегосударственном уровне проект также будет помогать национальным институтам предоставлять услуги жертвам и финансировать программы предотвращения насилия", - рассказала посол.

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Проектом будет заниматься Фонд народонаселения ООН. Галадза также надеется на сотрудничество с правительством Украины и местными властями.

Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря проходит всемирная акция "16 дней против насилия". По инициативе ООН 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.