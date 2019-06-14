В Гааге завершилось слушание иска Украины против России. Фото: WFC

Суд в Гааге рассмотрел иск Украины против России о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Об этом сообщила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в Facebook.

"За несколько месяцев арбитры примут решение будут ли рассматривать по существу уже поданные нами доказательства российских нарушения", - отметила она.

Зеркаль подчеркнула, что Россия видит себя победителем которого не судят, поэтому отрицает саму возможность того, что ее действия могут рассматриваться судом или трибуналом.

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"Мы же считаем, что Россия - международный преступник, который должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнула она.

Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который документально подтверждает нарушение Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.