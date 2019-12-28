Суд отпустил из-под стражи обвиняемых в теракте в Харькове, которых Россия хочет обменять

Обвиняемых освободили из-под стражи до вступления приговора в законную силу. Фото: Украинская правда

В Харькове суд вынес приговор и отпустил из-под стражи обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова, которых Россия включила в список на обмен пленными.

Обвиняемых признали виновными по ряду статей и назначили наказания в виде пожизненного заключения с конфискацией всего имущества. После объявления приговора суд отпустил Дворникова, Тетюцього и Башлыкова под личное обязательство, передает UA Харьков.

"До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей изменить на личное обязательство, освободив его из-под стражи немедленно", - заявил судья.

Осужденные обязаны прибывать к прокурору и суду по первому требованию, сообщать прокурора и суд об изменении места жительства.

"Доказательства по делу о теракте после вступления приговора в действующей силы уничтожить", - добавил судья.

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Приговор можно обжаловать в течение 30 суток со дня объявления.

Суд изменил меру пресечения "в рамках договоренностей Украины в "нормандском формате" в Париже 9 декабря", как ранее просил прокурор.

"Учитывая исключительные обстоятельства при вынесении приговора по данному делу, специфику выполнения данного приговора суда, суд приходит к возможности изменения обвиняемым меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", - подчеркнул судья.

Обвиняемые участие в заседании принимали в режиме видеоконференции. Часть людей, которые выступают против обмена обвиняемых, не пустили на заседание суда, полиция закрыла двери в зал, в коридоре произошел конфликт.

В зале суда присутствовали прокурор по делу, родственники погибших, их адвокат. У здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского".

Россия включила в список на обмен трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году. В результате теракта погибли 4 человека.