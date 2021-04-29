Суд оставил Семенченко под стражей

Семенченко оставили под стражей. Фото: dostali.hvatit/Facebook

Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко.

Его подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования. Об этом заявил его адвокат Влад Добош.

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Правозащитник подтвердил, что Семенченко оставили под стражей.

Стоит отметить, что экс-нардепа арестовали без права внесения залога.

Следственная судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова арестовали до 24 мая Евгения Шевченко вместе с Семеном Семенченко, подозреваемых по "делу ППК". У Шевченко есть возможность выйти под залог в размере 5 млн грн.