Суд оставил Семенченко под стражей

Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко.
Его подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования. Об этом заявил его адвокат Влад Добош.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хмара и Коханивский хотели взять Семена Семенченко на поруки
Правозащитник подтвердил, что Семенченко оставили под стражей.
Стоит отметить, что экс-нардепа арестовали без права внесения залога.
Следственная судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова арестовали до 24 мая Евгения Шевченко вместе с Семеном Семенченко, подозреваемых по "делу ППК". У Шевченко есть возможность выйти под залог в размере 5 млн грн.
Комментарии