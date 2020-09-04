Суд оправдал Портнова и присудил взыскать в его пользу 52 тыс грн с водителя "Схем"

Андрей Портнов отсудил у водителя "Схем" деньги на адвоката. Фото: скрин с видео

Печерский суд Киева отказал в иске водителя программы "Схемы" Бориса Мазура к бывшему председателю Администрации президента Андрея Портнова.

И присудил взыскать с Мазура в пользу адковата, представлявшая Портнова, 52,5 тыс. грн, сообщает "Судебный Репортер".

Портнов выложил на своем сайте копию судебного решения от 31 августа, принятого судьей Светланой Волковой. Судья считает, что распространение Портновым в Telegram персональных данных Мазура как лица, незаконно следила за ним, было предметом общественного интереса и правомерным.

По мнению суда, Портнов не является публичным деятелем. После освобождения 26 февраля 2014 с должности первого заместителя главы администрации президента, занимает политические или государственные должности. Поэтому наблюдение за ним и сбора информации о его личной жизни, встречи с друзьями и бизнес-партнерами нарушает его права. Кроме того, Портнов является адвокатом и такое наблюдение нарушает принцип конфиденциальности интересов клиентов.

Портнов пояснил, что заметил слежку за собой, зафиксировал номер автомобиля, знал, что сюжет готовит журналист Михаил Ткач. Он обнародовал персональные данные водителя съемочной группы, чтобы защититься от вмешательства в личную жизнь и удержать журналистов от сбора информации о нем.

По заявлению Портнова открыто уголовное производство в отношении незаконного сбора информации о лице и о влиянии на журналиста с целью препятствования его профессиональным обязанностям. По мнению суда, цитата выступления Портнова в программ "Преступление и наказание" на канале NewsOne свидетельствует, что Портнов занимается журналистской деятельностью.

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Судья Волкова считает ошибочной позицию, что Портнов открыт для суровой критики, пристального надзора общественности и предел допустимой критики в отношении его жизнь значительно шире. Законодательство Украины не содержит определения "публичное лицо". А закон о противодействии отмыванию денег содержит определения, национальные общественные деятели - это лица, которые выполняли публичные функции в течение последних трех лет.

Судья отметила, что хотя нормы международного законодательства и обязывают публичных лиц быть более толерантными к критике, но не дают права вмешиваться в личную и семейную жизнь публичных лиц в предусмотренные законом способом. Суд считает, что когда Мазур и собирал информацию о Портнова как лицо заметную в публичной и политической сфере, это все равно не давало права вмешиваться в его личную жизнь, собирать информацию о встречах с партнерами, друзьями и коллегами.

Законы Украины не дают права журналисту или другие лице собирать конфиденциальную информацию о личной жизни, кроме случаев, установленных УПК и законом об оперативно-розыскной деятельности.

Суд полностью отказал в иске и еще взимает с водителя программы "Схемы" 52 500 грн расходов на адвоката Карину Микитян, представлявшую Портнова.

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль участника съемочной группы "Схемы". Авто, на котором 4 года журналисты ездили на съемки, был припаркован у дома водителя и оператора Сергея Мазура в городе Бровары Киевской области. Ранее, 8 августа, журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Впоследствии в полиции сообщили, что открыли производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".