К поджогу авто может быть причастен Портнов - редактор "Схем"

Главный редактор программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая подозревает, что к поджогу автомобиля съемочной группы может быть причастен бывший глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

Своими подозрениями Седлецкая поделилась на Facebook.

Фото: facebook.com/natalie.sedletska

По словам свидетелей, перед возгоранием автомобиля был "хлопок". Автомобиль сначала принялись тушить соседи, затем подоспели пожарные. Однако, очень быстро практически полностью выгорела передняя часть авто. Есть данные, что это был умышленный поджог.

Как пишет журналистка, при осмотре авто на месте происшествия следственно-оперативная группа обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу, а также опросили соседей и оформили заявление.

В течение ближайших 24 часов в полиции должны квалифицировать событие и внести сведения о нем в Единый реестр досудебных расследований.

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Наталья Седлецкая однозначно уверена, что поджог машины связан с профессиональной журналистской деятельностью.

"Из очевидных мыслей - где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей - их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не трогается с места. А в минувшую пятницу Портнов очередной раз опубликовал вот такое: "маргинальное Радио Свобода - продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер". Но вряд ли приходится ограничиваться только этой версией", - рассуждает Седлецкая.

Она подчеркнула, что сгоревшее авто хорошо знают в широком кругу фигурантов материалов "Схем". По сути, машина была рабочим инструментом, с помощью которого съемочная группа подготовила большое количество журналистских расследований.

В ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль участника съемочной группы "Схемы". Авто, на котором 4 года журналисты ездили на съемки, был припаркован у дома водителя и оператора Сергея Мазура в городе Бровары Киевской области.