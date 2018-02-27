Суд Киева оставил соратника Саакашвили за решеткой

Севериона Дангадзе оставили под стражей. Фото: Зеркало недели

Апелляционный суд Киева оставил под стражей соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе.

"Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе, которому инкриминируют ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ст. 110 (госизмена)", – написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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30 января Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей на 60 суток Севериона Дангадзе. Срок действия постановления - до 31 марта 2018 года. 5 декабря правоохранители задержали Севериона Дангадзе, который якобы получал от беглого олигарха Сергея Курченко деньги на финансирование "Руху новых сил" Саакашвили. По информации ГПУ, речь идет о сумме в полмиллиона долларов.