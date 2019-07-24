"Студенты его любили" - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой

Фото: Тарас Подолян

В среду, 24 июля, похоронили юриста, бывшего народного депутата Виктора Мусияку, 73 роки. Прощание состоялось в столичном клубе Кабинета министров. Причиной смерти политика стал инфаркт.

"Первый приступ у Виктора Лаврентьевича произошел в 2003-м. Волновался за государство всегда. Тогда это было связано с выходом из фракции "Наша Украина". Сейчас также очень переживал за происходящие события. Собирался и дальше работать. Собирался консультировать новых юристов по работе в обновленной власти. Но сердце не выдержало", - рассказывает друг семьи Игорь Ткаченко.

Виктор Мусияка окончил Харьковский юридический институт. После аспирантуры работал на кафедре гражданского права.

Автор: Радио Свобода В 1996 году Виктор Мусияка получил звание Заслуженного юриста Украины

В 1994-м начал политическую деятельность. Был народным депутатом 2-го созыва. С 1995-го по 1996 год был постоянным представителем президента в Верховной Раде. В 1999-м Мусияка возглавил партию "Вперед, Украина!". На выборах 2002-го попал в Верховную Раду 4-го созыва по спискам блока "Наша Украина", в который входила возглавляемая им партия.

Виктор Мусияка - один из авторов Конституции Украины. Стал соавтором около 120 научных работ.

В 2000-2002-х был профессором Национального университета "Киево-Могилянская академия".

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"Студенты его любили. Пытался быть требовательным преподавателем, но на самом деле был великим гуманистом, - вспоминает бывший коллега Анатолий Заец. - Виктор был очень работоспособным. Не слышал от него жалоб, что устал. Общался с ним несколько дней назад. И даже обсуждали рабочие вопросы. Он работал над проектами Совета Европы, где пытался сделать свой вклад в развитие юридической системы Украины. Говорил, еще есть, что совершенствовать".

В последние годы Мусияка был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

Автор: Тарас Подолян В 1996 году Виктор Мусияка получил звание Заслуженного юриста Украины

На прощанье побывали общественные деятели, народные депутаты предыдущего и нового созывов. Букеты к гробу возложили председатель Верховной Рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Юрий Ехануров, бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз.

Виктора Мусияку похоронили на Байковом кладбище. У него остались 2 дочери и жена.

В возрасте 89 лет в прошлом году умер украинский диссидент Левко Лукьяненко. 27 лет своей жизни он провел в советских концлагерях за борьбу за независимость Украины.