"Стратегии не имеют" - диссидент объяснил, каким Зеленский хочет войти в историю

Зеленский хочет войти в историю, как тот, кто принес мир в Украине. Это не преступная идея. Но таковыми могут стать способы достижения, говорит диссидент, член инициативной группы "Первого декабря" Мирослав Маринович в ответ на заявление президента Владимира Зеленского, что завершат войну на Донбассе в этом году.

"Единой стратегии нет. Она меняется в зависимости от обстоятельств. Ключ от мира лежит не в Киеве, а в Москве. Президент упорно не хочет этого понимать. Без радикальных трансформаций в России Путин не изменит намерений в отношении Украины. Легко избавится Якутии, но не Украины , потому что это центр легитимации РФ. Путину нужен Киев ", - объясняет Маринович.

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Находимся в процессе глобальной трансформации всего восточноевропейского пространства - Украины, России и Беларуси, добавляет.

"Изменения в Минске пока оптимистичны, но чем все закончится - еще не известно"

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Наш враг - в Кремле; он действует как извне, так и через откровенно пророссийские силы внутри Украины. Но не стоит искать его среди своих сестер и братьев, или даже среди своих оппонентов. Защита своего государства, создание мощной современной армии и построение европейского государства на принципах верховенства права и человеческого достоинства является нашим главным приоритетом и значительно важнее тактические различия взглядов и интересов.